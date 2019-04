El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la dimisión de Santiago Vidal como senador de ERC era "inevitable" a tenor de unas afirmaciones que le han parecido "preocupantes", por lo que se ha remitido a la investigación de la Fiscalía para que demuestre que no son verdad.



Rajoy ha pronunciado estas palabras en la rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa junto al primer ministro italiano, de visita oficial en España.



Según ha afirmado tras una pregunta sobre las declaraciones y posterior renuncia al escaño de Santiago Vidal, el juez que redactó el borrador de una constitución catalana -por lo que fue suspendido de sus funciones-, Rajoy ha manifestado que su decisión era "inevitable" por cuanto decir lo que ha declarado en público es "algo absolutamente preocupante".



El ya exsenador de ERC hizo en diferentes actos afirmaciones como que el Govern ha logrado recopilar "ilegalmente" los datos fiscales de los catalanes o que los Mossos reciben entrenamiento de un gobierno extranjero sobre contraespionaje.



La Generalitat ha desmentido esas manifestaciones, lo que a Rajoy, según ha dicho, le "tranquiliza". Con todo, se ha remitido a la investigación que ha decidido abrir la Fiscalía para demostrar que son falsas unas palabras que, "de ser ciertas", resultarían "de enorme gravedad", así como reveladoras de unos hechos "preocupantes en pleno siglo XXI".



"Espero que la Fiscalía confirme que estas afirmaciones no son ciertas", ha insistido.



También espera que situaciones como las generadas por Vidal sirvan a los responsables políticos a "asumir lo que los españoles saben".



Y lo que saben, según sus palabras, es que "la mesura y el diálogo sirven para resolver problemas y que la exageración y el extremismo no conducen a nada".