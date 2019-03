Rajoy: "España ha entrado en un círculo virtuoso: más ingresos y menos impuestos"

Recuperación, creación de empleo y estabilidad. Estas son las tres ideas que ha defendido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su balance de la legislatura realizado en La Moncloa. Para Rajoy la recuperación es "innegable" y España ha entrado en un "círculo virtuoso".



Rajoy ha planteado que a esa realidad se le pueden buscar "todas las sombras que se quiera", pero ha añadido: "Estamos ante un cambio de situación indiscutible que llega cada vez a más gente y es algo que nos debe congratular a todos".

El jefe del Ejecutivo ha manifestado que "con estos presupuestos se cierra etapa dificilísima" y se abre nuevo periodo de crecimiento sostenido y de creación de empleo.



Según ha expuesto, España ha entrado en un "círculo virtuoso" de más crecimiento, más empleo, mas ingresos y menos impuestos y ha subrayado que los presupuestos que hoy se aprueban fortalecen esa senda, que, "si no se tuerce", puede llevar a España al "periodo de crecimiento y bienestar mas largo historia reciente".



"La mejoría económica nos permite revertir los esfuerzos pedidos a la ciudadanía. En los presupuetsos generales se preve un incremento salarial del 1% para los salarios públicos y una subida del 0,25% de las pensiones. Somos consicentes de los esfuerzos que han hecho los trabajadores públicos y aquí lo reconozco", ha indicado Rajoy.



Rajoy ha reiterado que también el empleo es el factor más importante en la economía y ha afirmado que en dos años (2014 y 2015) el Ejecutivo conseguirá crear un millón de puestos de trabajo.

"Desde 2008 a 2011, el 59 % de las personas que perdían trabajo en Europa eran españoles", ha explicado Rajoy, tras asegurar que el paro se reduce a un ritmo del 7,4 % anual y la Seguridad Social crece a un ritmo del 3,4 % anual.



"La creación de empleo es el indicador más importante porque es el que da sentido a la política económica que se ha hecho estos años", ha indicado Rajoy.



Los riesgos para la recuperación económica

El presidente del Gobierno también ha advertido de que existen varios riesgos que pueden poner en peligro la buena senda económica, que, su juicio, ha iniciado España.



"El primer reto lo tenemos con el desafío del independentismo en Cataluña. El Gobierno va hacer lo que ha hecho siempre: velar por el cumplimiento de la ley. No habrá elecciones plebiscitarias porque lo prohíbe la ley. No lo habrá como tampoco hubo un referéndum", ha explicado Rajoy.



Acto seguido, Rajoy ha criticado que la oposición solo proponga "eliminar todas las reformas" puestas en marcha por su Gobierno: "Cuando la única propuesta política de la oposición es eliminar todas las reformas se envía un pésimo mensaje".



Rajoy también ha reiterado que cada cual "tiene derecho a poner en circulación todo tipo de ocurrencias, pero no a poner en riego los pilares de la recuperación".



Por último, Rajoy ha deseado que la situación en Grecia se solucione pronto y ha añadido que lo ocurrido en el país heleno debe servir de "lección" a todo el mundo.



"No se puede crear problemas y una forma de crearlos es prometer a la gente cosas que son imposibles", ha concluido Rajoy.