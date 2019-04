Rajoy: "No se ha debatido nuestra propuesta porque PSOE y Ciudadanos lo hicieron imposible"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha acusado directamente a PSOE y Ciudadanos de ser los responsables de que vayan a celebrarse nuevas elecciones por no haber aceptado la gran coalición con el PP.

"Ellos lo hicieron imposible", ha sentenciado. Y frente al "postureo" y el "aparentar y aparentar para no llegar a ningún lado, aquí está un partido, el PP, como siempre útil a los españoles", ha dicho Rajoy en la clausura de la convención nacional de Nuevas Generaciones, en la que ha insistido en que su propuesta "era y sigue siendo la sensata", pero no fue debatida porque "el PSOE no quiso y Ciudadanos tampoco".

Ha admitido que en los próximos dos meses se hablará mucho de "quién es el responsable" de esta situación, y ante ese debate les ha dicho a los suyos: "en el PP podemos estar tranquilos, hicimos lo que teníamos que hacer sin caer en la ansiedad o en otras cosas o actitudes peores aún".

Así, ha dejado claro con sus palabras as que tiene ya la vista puesta en las elecciones y ha querido dar un doble mensaje: por una parte, que fueron socialistas y C's quienes se negaron a la opción más "sensata"; y por otra, que en el PP pueden estar "tranquilos" porque han hecho lo que debían y no han caído en "la ansiedad".

"Ellos lo hicieron imposible, PSOE y Ciudadanos", ha sentenciado Rajoy en esta intervención en la que ha admitido que en las próximas semanas uno de los debates más recurrentes será el de quién es responsable de que haya otra vez elecciones.

Por eso ha insistido en dar su versión, la de que los dos partidos con los que ha querido pactar "no fueron capaces y no han querido aceptar la alternativa de la razón, la lógica y la moderación". Y por contra, ha insistido, en el PP no se equivocaron defendiendo una propuesta que "era y sigue siendo la sensata", una gran coalición como la que tienen otros países europeos.

Una propuesta que "no fue debatida porque el PSOE no quiso y los demás, empezando por Ciudadanos, tampoco", ha insistido Rajoy, quien ha sido especialmente duro con la posición que en todo este proceso ha tenido la formación que lidera Albert Rivera, "un partido entregado al candidato de otro partido y su programa".

No se ha olvidado el jefe del Ejecutivo en funciones de volver a criticar los acontecimientos de los últimos meses y esa forma de "hacer política", ha dicho con ironía, que tienen los demás. Por eso se ha referido otra vez a las "reuniones, dimes y diretes" o a las "fotos, acusaciones y ocurrencias" de estos meses.

Y ha considerado que la "foto final de estos cuatro meses" ha sido por un lado la de "PSOE y Ciudadanos juntos" y por otro la de "Ciudadanos, el PSOE y Podemos en una reunión a 18 intentando llegar a un acuerdo de gobierno". "Francamente, había fotos mejores, más sensatas y mucho más útiles a los españoles", ha señalado Rajoy, para quien frente al "postureo" y el "aparentar y aparentar para no llegar a ningún lado" está la opción del PP, un partido "como siempre útil a los españoles".