Rajoy convoca a la Junta Directiva del PP para anunciar sus candidatos a presidir el Congreso y el Senado

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha convocado este martes a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular para anunciar los candidatos que va a proponer su partido para presidir el Congreso de los Diputados y el Senado en la XI Legislatura.

Esta reunión a las 17.00 horas del máximo órgano entre congresos del PP, que se celebrará un día antes de la sesión constitutiva de las Cortes Generales, servirá para ratificar los nombres que presentará la formación a la Mesa del Congreso y a la Mesa del Senado y, previsiblemente, también se conocerá el nombre de los portavoces parlamentarios del Grupo Popular en ambas cámaras.

Hace cuatro años, el jefe del Ejecutivo también optó por una Junta Directiva Nacional para anunciar sus candidatos, aunque entonces todo era más fácil ya que contaba con una holgada mayoría absoluta. Los elegidos entonces fueron Jesús Posada al frente del Congreso y Pío García-Escudero como presidente de la Cámara Alta.

Además, Rajoy anunció en 2011 la designación de Alfonso Alonso y José Manuel Barreiro como portavoces en el Congreso y el Senado, respectivamente.

El socialista Patxi López recaba apoyos

Los dirigentes de las distintas formaciones llevan días negociando el reparto de puestos institucionales en los órganos de gobierno de las cámaras y todo apunta a que apurarán los plazos para alcanzar un acuerdo antes de la sesión constitutiva de la Cortes del día 13 de enero.

El PP considera que debe presidir el Congreso de los Diputados porque ha ganado las elecciones generales. Sin embargo, el PSOE también aspira a este puesto institucional que, en la XI Legislatura, será un cargo clave ante un Parlamento más fragmentado.

De hecho, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha planteado que el exlehendakari Patxi López presida la Cámara Baja, una persona que, según ha dicho, tiene "capacidad de diálogo y experiencia institucional". Ciudadanos podría dar su respaldo a López después de que Albert Rivera haya venido defendiendo que el presidente de la Cámara no sea del partido del Gobierno. Por su parte, en Democracia y Libertad (DL) admiten que no ven con malos ojos la posibilidad de que el parlamentario socialista se alce con ese cargo.

El PP lo tiene más fácil en el Senado

En el caso de la Cámara Alta, el PP cuenta con mayoría absoluta por lo que tendrá con seguridad la presidencia de la institución. Rajoy desvelará este martes ante la Junta Directiva del partido si continúa en el puesto el madrileño Pío García-Escudero, el senador más votado el 20-D, o si es sustituido por algún otro senador con peso en el grupo.

En los últimos días ha salido en las quinielas el nombre del exministro y vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, quien dijo hace un par de días que él no aspira a ese cargo y elogió la labor de García-Escudero. "No me he planteado en ningún momento ser presidente del Senado", afirmó.