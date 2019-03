Rajoy asegura que se presentará a la reelección en las próximas generales y que no adelantará esa cita

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado que será el candidato a la reelección por el PP en las comicios generales con independencia de lo que ocurra el 24 de mayo, en las autonómicas y municipales. "Sí, sí, yo quiero ser el candidato, y confíen en mí, les irá bien", ha respondido Rajoy en un desayuno informativo a las múltiples preguntas de los periodistas sobre si será quien se postule en las generales por su partido pase lo que pase en la cita con las urnas del 24 de mayo.

Rajoy también ha afirmado que no prevé adelantar las elecciones generales previstas para finales de año al mes de septiembre, porque no le gusta "hacer cosas a corto plazo", aunque ha agregado que no descarta "absolutamente nada". Por eso, ha afirmado que "la idea" es mantener los comicios a finales de año, no en septiembre, fecha en la que están previstas las elecciones en Cataluña.

A propósito de estos comicios, ha rechazado el calificativo de "plebiscitarios" que le atribuyen las formaciones independentistas porque esta fórmula "no existe", y ha ofrecido de nuevo diálogo sobre cualquier asunto que no afecte a la unidad de España y la igualdad de los ciudadanos. Al respecto, ha advertido a los dirigentes catalanes de que ni él ni nadie en el Gobierno, "ayer, hoy o mañana" va a afrontar un cambio en la soberanía nacional.

Sobre Rato: "Las instituciones funcionan"

El presidente del Gobierno ha defendido que su Ejecutivo ha hecho "todo lo que tenía que hacer" en relación al caso que afecta al exvicepresidente Rodrigo Rato, al tiempo que ha defendido que "las instituciones en nuestro país funcionan". "Las cosas son como son y lo mejor que podemos hacer es dejar que sean las instituciones responsables las que tomen las decisiones sobre este asunto porque es bueno para ellas, y que Rato se pueda defender de las acusaciones que se han hecho de la mejor manera. El Gobierno ya ha hecho todo lo que tenía que hacer", ha afirmado.

Asimismo, tras reconocer que la corrupción "ha hecho mucho daño al PP", ha insistido en que sobre el asunto que afecta a Rato, de quien ha afirmado que "hizo una gran gestión en su día", él ya ha dicho "todo lo que tenía que decir".