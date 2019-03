Rajoy justifica la subida de impuestos para evitar el "crack" al que se enfrentaba España

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha justificado la decisión de haber subido impuestos desde que llegó a la jefatura del Ejecutivo para evitar el "crack" al que se enfrentaba España, pero ha garantizado que los bajará en cuanto sea posible y teniendo como tope el año 2015.

Rajoy se ha referido a estas decisiones económicas en la reunión que ha presidido del Comité Ejecutivo Nacional del PP, según ha informado al término del encuentro en rueda de prensa la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. El jefe del Ejecutivo ha insistido en que el PP es favorable a la bajada de impuestos, pero ha subrayado que ha habido circunstancias que han obligado a una subida de los mismos y a tomar otras medidas coyunturales para salvar al país de una situación extrema.

"Rajoy no descarta bajar los impuestos en 2014", ha interpretado Esperanza Aguirre

Este debate sobre los impuestos se ha puesto sobre la mesa después de que la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, expusiera su apuesta por la rebaja impositiva aprovechando que el déficit de España este año pasa del 4,5 al 6,3% del PIB. Esa "holgura", ha subrayado, podía ser aprovechada para bajar el IRPF y devolver confianza a los ciudadanos para, por este camino, volver a la creación de empleo y el crecimiento.

En este sentido, y tal como ha explicado posteriormente María Dolores de Cospedal, Rajoy ha contestado a Aguirre que habrá baja de impuestos "a más tardar en el 15". "Yo interpreto que no descarta hacerlo en el 14", ha explicado la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Según la "número dos" en el partido, Rajoy dijo en la reunión que "no queríamos subir impuestos, pero el año pasado España estaba a punto de un 'crack' y era absolutamente necesario realizar una política como la realizada para lograr más ingresos".

Así se ha pronunciado en la reunión a puerta cerrada con los miembros del Comité Ejecutivo de su partido. "No me gusta subir impuestos", les ha dicho, antes de vincular la polémica subida fiscal a que "el año pasado estuvimos a punto de rescate" y que de no haberla hecho, ahora "estaríamos mucho peor". "Hay que analizar las circunstancias", ha insistido, para prometer a continuación: "En cuanto podamos, bajaremos impuestos".

No obstante, ha recordado que el Gobierno ha primado la disminución de los gastos, ya que por este método se han ahorrado 20.000 millones de euros, mientras que se han conseguido 2.000 por la vía del aumento impositivo. Rajoy ha reiterado que "en cuanto sea posible" bajará los impuestos y que el límite para esa reducción será el año 2015. "Los impuestos volverán entonces a la situación que tenían antes de la subida", ha explicado Cospedal.

El presidente pide a los populares que se esfuercen en explicar las reformas

Además, el jefe del Ejecutivo ha pedido a la cúpula de su partido que defienda y explique por toda España las reformas que su Ejecutivo está poniendo en marcha para salir de la crisis y ha recalcado que España está actuando en línea con el resto de países de la Unión Europea, según han informado fuentes 'populares'.

Una vez más, la secretaria general del PP ha señalado que Rajoy ha dicho a los suyos que esta labor no es sólo del presidente o de la cúpula del partido, sino de todos.



"Cuando hay medidas impopulares que tomar hay que explicar mucho", dijo Rajoy

"Rajoy ha dicho que cuando las medidas son complicadas hay que hacer mucha pedagogía para explicarlas entre todos" y que "cuando hay medidas impopulares que tomar hay que explicar mucho, pero no se refiere sólo a él sino a todo el partido y a todo el Gobierno", ha añadido Cospedal.

La 'número dos' del PP ha restado, por otra parte, importancia a las críticas de distintos sectores del partido, y ha lamentado que muchas de ellas se hagan mediante "supuestas fuentes sin identificar". "Dudo de la intensidad de las críticas, cuando uno tiene una muy fundada la hace en su propio nombre", ha dicho Cospedal, quien ha asegurado que en la reunión de hoy ha habido "muchas intervenciones de apoyo al presidente".

Feijóo y Monago, las grandes ausencias de la cúpula del PP

A la cita de hoy han faltado, entre otros, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el de Baleares, José Ramón Bauzá, y el de Extremadura, José Antonio Monago.

En este último caso, el presidente de la Junta de Extremadura ha participado en un acto para promover la inversión en la región junto al expresidente de esa comunidad Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el expresidente del Gobierno Felipe González.

Según Cospedal, cuando hay ausencias "se notifican y se piden las excusas" y hoy ha habido "importantes excusas", entre las que ha citado la ausencia de Herrera y del presidente del Congreso, Jesús Posada, por asistir al entierro de Mercedes de la Merced, o la imposibilidad que ha tenido Bauzá de encontrar un vuelo que le trajera a Madrid.