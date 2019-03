Rajoy: "Si alguien vuelve a vulnerar la ley, yo no voy a mirar para otro lado"

RUEDA DE PRENSA EN MALTA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado durante una rueda de prensa que "si alguien vuelve a vulnerar la ley" él no mirará "para otro lado" en relación con los últimos acontecimientos en Cataluña. En su opinión, "lo ideal sería una rectificación y que el Gobierno no tuviera que hacer más recursos". Además, ha subrayado que no tiene sentido plantear que se tengan que volver a hacer elecciones anticipadas en la región porque "lo razonable es que las legislaturas duren cuatro años".