Rajoy afirma que no entrará en debates "absurdos" con Mas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado entrar en debates "absurdos" con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sobre el contenido de la consulta que pretende convocar y ha reiterado que no se celebrará. Rajoy ha garantizado que no habrá esa consulta, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas y al ser preguntado por la disposición de Mas a hablar con el presidente del Gobierno sobre la fecha y la pregunta.

El jefe del Ejecutivo ha informado de que aún no se ha fijado una fecha para la reunión que mantendrá con Mas en el Palacio de la Moncloa, pero ha añadido que prevé que será antes de las vacaciones de verano.

"Yo no voy a entrar en debates absurdos. Yo desde el primer minuto en que se anunció la convocatoria de un referéndum y que yo conocí a través de los medios de comunicación, ya dije que no se podía celebrar y que yo no lo iba a autorizar", ha recalcado. Ha añadido que él tiene que ser serio y hasta que no sepa de qué se le está hablando, se queda en lo que ha dicho "desde el primer minuto".

"El referéndum es ilegal y, por tanto, no se va a celebrar. Es mejor decir las cosas con claridad para no generar falsas expectativas", ha subrayado Rajoy, quien ante el planteamiento de Mas de que puede cambiar la pregunta conversando al respecto con él o negociándola con otras formaciones que apoyan el referéndum, ha remitido al presidente de la Generalitat.

En esa línea ha insistido: "Si resulta que antes quería preguntar por una cosa y ahora quiere preguntar por otra distinta o quiere que sea yo el que diga de qué hay que preguntar, no puedo entrar en ese juego porque me parece muy poco serio". Frente a ello, ha reiterado que no habrá un referéndum en contra de la soberanía nacional y no porque lo diga el presidente del Gobierno, sino porque lo dicen la Constitución, las leyes y las Cortes Generales.

Rajoy ha hecho estas declaraciones horas después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se haya puesto en contacto con los líderes de los partidos favorables a la consulta de 9 de noviembre (ERC, ICV-EUiA y CUP), a los que ha garantizado que no dará ningún paso sin su consenso en su próxima entrevista en La Moncloa.

Fuentes de la Presidencia de la Generalitat han precisado que Mas ha llamado por teléfono al presidente de ERC, Oriol Junqueras, al líder de ICV-EUiA en el Parlament, Joan Herrera, y al diputado de la CUP David Fernández. Los tres políticos, junto con dirigentes de CiU, firmaron con Mas el pasado mes de diciembre el acuerdo que fija la fecha y la pregunta de la consulta, cuyos términos ha dicho el presidente de la Generalitat que estaría dispuesto a negociar con Rajoy, si el jefe del Gobierno acepta que se celebre.

Sin embargo, según las mismas fuentes, Mas les ha trasladado a los líderes de ERC, ICV-EUiA y CUP que, en su reunión con Rajoy, no dará ningún paso sin antes informarles, puesto que la consulta del 9 de noviembre nace de un acuerdo de estas tres fuerzas junto con CiU y el Govern.

Por su parte, fuentes republicanas han precisado que, en la conversación entre Mas y Junqueras, el presidente de ERC le ha manifestado su apoyo, pero le ha dicho que su formación no quiere que se modifique la pregunta ni la fecha de la consulta.

Según fuentes de la Presidencia de la Generalitat, no está previsto que Mas continúe la ronda de contactos con representantes de PSC, PPC y Ciutadans, las otras fuerzas políticas del Parlament que no apoyan la consulta del 9 de noviembre.