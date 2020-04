Quim Torra: "No podemos esperar nada de Madrid"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado que el Govern sigue "buscándose la vida" para conseguir material sanitario frente al coronavirus, ante la falta de envíos del Gobierno. "No podemos esperar nada de Madrid porque no llega nada de Madrid", ha afirmado. En declaraciones a SER Catalunya, Torra ha asegurado que "no han llegado los suministros" que la Generalitat había pedido: "Desde que las competencias se centralizaron y la compra de suministros se suponía que había que hacerla desde el Estado, nos ha llegado apenas un 8-10 % del material que la Generalitat está utilizando".

El Govern, ha señalado, se está "buscando la vida en el mercado internacional" y mediante empresas catalanas que puedan fabricar materiales. Según el president, "todo lo que no podamos acabar produciendo en Cataluña nos será muy difícil de contar en las próximas semanas", ya que países como EEUU o Francia "están saliendo al mercado internacional con la misma voracidad" a por esos materiales. Pedidos ya cerrados acaban siendo "anulados" porque "acaba de llegar otro país y paga más" para llevarse ese material, ha dicho. En cuanto a las pruebas diagnósticas de coronavirus, ha avanzado que el Govern ultima una medida que implicará "abrir todos los laboratorios de los centros de investigación de Cataluña para que también desde allí puedan hacerse tests rápidos". Según ha denunciado, tampoco llegan los tests que debía suministrar el Estado: "Si nos hubiesen llegado 100.000 tests rápidos, sería el primero que saldría al balcón de la Generalitat a gritar un viva gigante. Pero no nos ha llegado ni uno". Torra, que ha agradecido al Ejército la ayuda que ha prestado ya en Cataluña, ha augurado un "ciclo largo de crisis económica", en el que "los gobiernos tienen el deber inexcusable de encargarse ellos mismos del coste de esta crisis".

Los datos del Gobierno

El Gobierno ha distribuido a las comunidades autónomas hasta la fecha un total de 16.554.815 mascarillas, 16.330.000 guantes de nitrilo, 92.624 batas desechables, 93.938 buzos, 135.191 gafas de protección, 142.200 soluciones hidroalcohólicas y 480.331 materiales como calzas, cubregorros y otros. Además, el ministro de Sanidad ha avanzado que "en los próximos días" se entregará a las autonomías "otras importantes partidas".

En Cataluña, con datos de ayer, la Delegación del Gobierno dijo que se había entregado el siguiente material: Mascarillas: 1.325.333, gafas protectoras: 5.500, guantes: 1.490.040, batas: 7.425, soluciones hidroalcohólicas: 21.588, ventilación invasiva: 19, buzos: 14.134.