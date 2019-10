Quim Torra no contesta a la pregunta de si se llegará a un conflicto civil

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha querido responder a las preguntas de un periodista durante la rueda de prensa. Xabier Rius, del digital en catalán e-noticies, le ha dicho: "President, con el respeto institucional y personal que usted me merece porque usred y yo nos conocemos, incluso usted ha trabajado en mi casa, pero ¿usted no cree excesivo culpas solo a Pedro Sánchez? Ustedes han estado diciendo durante siete años que el proceso, que la independencia estaba al llegar, que estaba en la esquina. Durante los dos últimos años ustedes han estado diciendo que eran presos políticos, que eran exiliados, en cierta manera hay una generación de jóvenes que se siente frustrada. Yo no sé en qué medida ustedes son responsables de todo esto".

Y añadió: "Perdone, otra cosa, yo si fuera Pedro Sánchez tampoco hablaría con usted. usted ha tardado dos días en condenar la violencia. Y perdone, da la sensación de que quieren aprovechar los altercados de los últimos días por lo que no se consiguió en el 2017 para hacerlo ahora: proclamar la independencia. Otra cosa, usted habla de la ciudadanía pero es que hay la mitad de los ciudadanos de Cataluña que no quiere la independencia, lo han demostrado las elecciones. Y perdone, no sé si en este caso, si ustedes persisten vamos a un conflicto civil incluso sangrante".

Torra se ha limitado a decir: "Muy bien, entiendo que no es ninguna pregunta. ¿Alguien sí quiere hacer alguna pregunta?

El periodista le dice que "por su liderazgo debería dar una respuesta". Y Torra repite: "Es que no sé cuál es, sinceramente, usted ha hecho una exposición. Siguiente pregunta, por favor".

El dialogo transcurre todo en catalán, como la mayor parte de la rueda de prensa. Solo ha dedicado cinco minutos al castellano.