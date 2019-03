El juez Castro mantiene la imputación de la Infanta: ¿y ahora qué?

La pregunta tras el auto del juez Castro que mantiene la imputación de la Infanta Cristina por su implicación en el caso Nóos es: ¿y ahora qué?

El auto es recurrible, es decir, empieza ahora un plazo de cinco días para presentar recursos contra él. Además, el juez le ha dado a todas las partes personadas, acusaciones y defensas, 20 días para que presenten sus escritos de acusación, en lugar de los diez habituales debido a la complejidad de la causa.

En esos escritos, que estarán listos a mediados de julio, tendrán que decir quiénes deben ser los imputados y de qué delitos les acusan.

Después será un órgano superior, en este caso tres jueces de la Audiencia Provincial de Palma, quienes tendrán la última palabra y se fijará la fecha del juicio que podría ser, como pronto, a finales de este año.

El abogado de la Infanta ya ha anunciado que pondrá en marcha un recurso contra la decisión judicial. Asegura que no hay argumentos para acusarla y mantiene que no tiene ninguna duda de que Doña Cristina no ha cometido ningún delito.

Desde la Casa Real no ha habido ningún comentario que vaya más allá del respeto por las decisiones y los procedimientos judiciales. Recuerdan que la infanta Cristina es familia del rey, pero ya no está incluida en la Familia Real oficial.