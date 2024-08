¿Qué pasa con los migrantes cuando llegan a España?

La crisis migratoria ocupa desde hace semanas uno de los más debates más agitados en España. Pero más allá de los reproches entre partidos políticos, el recorrido que pueden hacer los migrantes una vez llegan a las costas españolas es diferente según su edad o la manera en la que han llegado al país.

Lo primero que sucede cuando cualquier migrante llega a territorio nacional es su atención sanitaria. Para ello, la administración tiene acuerdos puntuales con organizaciones como Cruz Roja, que atiende a los migrantes a pie de playa. Esta atención supone un gran coste económico. En Canarias, según fuentes de la Consejería de Sanidad, este año ya han gastado prácticamente todo el presupuesto que había destinado. El año pasado gastaron 14 millones de euros en esta atención y la previsión para 2024 es que este gasto se duplique, llegando incluso a los 30 millones de euros.

Tras ser atendidos, son trasladados a centros de protección. Y allí se comprueba su edad, ya que hay personas que llegan como mayores de edad pero en realidad son menores. Así lo confirma la viceportavoz de Juezas y jueces para la Democracia, Concha Roig. Todos los menores se quedan en estos centros concertados bajo la tutela de la administración pública hasta que cumplen 18 años. "Tienen que aprovechar esos años. Lo imprescindible es que aprendan bien el idioma para hacer más sencilla su integración", explica Roig.

Qué sucede cuando los 'menas' cuando son mayores de edad

Una vez alcanzan la mayoría de edad, los menas pueden optar a su residencia oficial. Eso sí, tienen que cumplir ciertos requisitos contemplados en el reglamento de la ley de extranjería. Estos requisitos son contar con los medios económicos suficientes o estar asegurados por una administración pública o privada y carecer de antecedentes penales. Es decir, si consiguen un trabajo o deciden seguir con sus estudios podrán optar a esta residencia por un plazo de dos años prorrogables. Una situación que no se da cuando los migrantes son mayores de edad, donde incluso se puede proceder a la devolución de los migrantes una vez cruzan la frontera física de Ceuta y Melilla, las conocidas 'devoluciones en caliente'.

Qué pasa si no se conoce la procedencia de los migrantes adultos

La situación de los mayores de edad es completamente diferente. Si no se ha podido proceder a su devolución en el país de origen -al no haber accedido por frontera física, o no tener pasaporte- los migrantes quedan en una situación muy vulnerable. Residen en territorio nacional pero sin papeles y de forma ilegal, lo que les impide poder trabajar y, en ocasiones, con procedimientos de expulsión abiertos.

Es por ese motivo por el que muchos migrantes solicitan asilo, lo que paraliza el procedimiento de expulsión. Según explica el Presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, se ha percibido un "aumento notable" de estas peticiones que en su mayoría son denegados.

"Para ese momento ya ha pasado bastante tiempo y hay que retomar el procedimiento de expulsión", insiste Portillo. Pueden pasar años, lo que favorece a muchos inmigrantes, ya que si demuestran un arraigo de tres años en España pueden optar a un permiso de residencia.

