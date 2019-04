Puigdemont nombra a uno de sus socios director de Catalunya Radio

El consejo de gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals nombró el miércoles a Saül Gordillo nuevo director del grupo de emisiones de Catalunya Ràdio, a propuesta de su presidente, Brauli Duart.

El nuevo director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, es socio en una empresa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La relación empresarial en la sociedad Nueva Utopía S.L., dedicada a la asesoría en comunicación, se remonta a 2006, aunque la empresa no presenta actividad desde 2012. Doble Utopía también ha sido objeto de subvenciones directas de la Generalitat de Cataluña. Nada más fundarse, recibió 16.000 euros del Gobierno catalán, cuando su capital social era de sólo 3.000 euros.

El socio de Carles Puigdemont y nuevo director de la radio pública de Cataluña ha sido entrevistado en su propia emisora esta mañana. Allí ha asegurado que no le importan las interpretaciones que se puedan hacer de su nombramiento. "No es que me incomode, pero entiendo que puede haber gente que interprete que una cosa puede estar ligada a la otra por la coincidencia en el tiempo", aseguró.

La oposición catalana crítica el entramado en torno al nuevo presidente de la Generalitat. El Partido Popular habla de un "chiringuito para adoctrinar". Para Xavier García Albiol, este gesto "compra voluntades, adoctrina a los ciudadanos, a los lectores y permite la creación de un chiringuito".

"Queremos saber por qué la empresa de Puigdemont ha recibido unas cantidades tan elevadas de subvenciones", destacó Inés Arrimadas, de Ciudadanos.