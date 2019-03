El PSOE resta importancia al distanciamiento entre Susana Díaz y Pedro Sánchez

Los socialistas se reúnen pocas horas después de que, la presidenta andaluza, Susana Díaz, se distanciara públicamente del líder del PSOE, Pedro Sánchez, diciendo que tienen estrategias distintas.

En Onda Cero Susana Díaz ha reconocido que no todo es sintonía. "Él tiene mi apoyo en momentos complicados. Pero a un partido le hace falta democracia y que se diga lo que se piensa. Y si algo no me gusta lo diré", ha asegurado.

Y cuando le preguntan si apoyará a Sánchez como candidato a presidente del Gobierno evita responder aunque sí asegura que lo va a apoyar en las primarias. "Yo lo apoyo en el día a día como secertario general", resuelve Díaz.

Desde la dirección socialista relativizan las palabras de la líder andaluza y señalan que el debate en el PSOE es algo normal que además fortalece.

Los socialistas están convencidos de que están recuperando votos y no les preocupa 'Podemos' ya que , dicen, ven más táctica que fondo. Aseguran que la única alternativa posible al PP son ellos, el PSOE.