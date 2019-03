El PSOE a la ofensiva; el PP pide justicia eficaz y subraya que el caso afecta a la actividad privada de Rato

Los socLos socialistas exigen la comparecencia de Rajoy y una comisión de investigación, y van a pedir la reprobación del ministro Montoro. Podemos e I.U. piden más control sobre los impuestos de los cargos públicos. En el PP no se oculta la decepción, pero precisan que la investigación a Rato tiene que ver con su actividad privada, y demuestra que no se oculta nada.ialistas exigen la comparecencia de Rajoy y una comisión de investigación, y van a pedir la reprobación del ministro Montoro. Podemos e I.U. piden más control sobre los impuestos de los cargos públicos. En el PP no se oculta la decepción, pero precisan que la investigación a Rato tiene que ver con su actividad privada, y demuestra que no se oculta nada.

Publicidad