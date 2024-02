Las propuestas de los candidatos en las elecciones en Galicia en el último fin de semana de campaña

Último fin de semana de campaña electoral en Galicia. Quedan tan solo siete días para la primera gran cita del año con las urnas. Los líderes nacionales han aumentado su presencia en Galicia estas últimas semanas. Los comicios gallegos son unas elecciones importantes porque servirán también para medir fuerzas a nivel nacional.

Desde que empezó la campaña, Pedro Sánchez ha ido cuatro veces a Galicia, y redoblará su presencia en la recta final. También está presente Yolanda Díaz, con más de cinco actos hasta ahora para arropar a su candidata. Santiago Abascal va a estar en la región más de la mitad de los días de la campaña. Pero la presencia más destacada es la de Alberto Núñez Feijóo, que tiene previstos cuarenta actos entre mítines, comidas y paseos electorales.

¿Qué se juega cada partido?

Partido Popular: la quinta mayoría absoluta

La presencia nacional más notable de esta campaña está siendo la del líder del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo consiguió la presidencia de la Xunta al obtener cuatro veces la mayoría absoluta, y es a ello a lo que aspira el actual presidente, Alfonso Rueda.

Feijóo ha reconocido que "conseguir una mayoría absoluta no es fácil", y ha añadido: "yo quiero para Rueda lo que los gallegos me dieron a mí durante estos años". También ha alertado del peligro de confiarse, pidiendo a los suyos que "por un día de relajación" no provoquen "cuatro años de lamentos".

El expresidente de la Xunta también ha defendido que ha estado "veinte años luchando para que el nacionalismo no gobernase en Galicia", y por eso, dice, va a dedicar "el resto" de su vida "para que el nacionalismo no divida ni fracture España".

Feijóo está mostrando el apoyo a Rueda a través de una campaña paralela, ya que apenas coinciden en los mismos mítines. Este sábado, Feijóo ha participado en varios actos en las poblaciones lucenses de Sarria yViveiro, y Rueda ha estado en Santiago, por la mañana en un acto sobre educación y por la tarde en un mitin acompañado del presidente andaluz, Juanma Moreno.

BNG: la primera presidenta de la Xunta

Ana Pontón, candidata del BNG y actual líder de la oposición, ha pedido concentrar en su partido "el voto joven e inconformista". "Si la juventud gallega vota BNG, el Partido Popular pasa a la oposición", ha expresado este sábado en un acto con jóvenes en A Nave de Vidán, Santiago. Ha insistido en que un voto "en masa" es "la garantía del cambio".

PSOE: recuperar Galicia después de 15 años

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto este sábado a Galicia para acompañar al candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Ha sido en Vigo, en un acto que también ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Sánchez ha llamado a la movilización para "mandar a su casa" al Partido Popular.

"El PP no merece estar ni un minuto más al frente de la Xunta. Llevan quince años, esto ya no da para más. Hasta sus votantes lo saben, hay una necesidad y urgencia de cambio", ha expresado el líder socialista. Y ha añadido: "tan importante como votar el cambio es saber en quién depositar el voto del cambio".

Sánchez también ha tenido palabras para actual presidente de la Xunta. Ha recriminado a Rueda su “espantada” al no acudir a los debates. Según Sánchez, esta decisión es una "falta de respeto hacia los gallegos y gallegas", y evidencia “su total ausencia deargumentos y de proyecto político para Galicia”.

Por su parte, Besteiro, ha mostrado su convicción en las posibilidades de gobernar. Asegura que el 18 de febrero "habrá sorpresas", e ironiza lanzando un mensaje al Partido Popular: "de los creadores de "no soy presidente porque no quiero", llega: "me voy de la Xunta porque quiero".

Vox, Sumar y Podemos: entrar en el parlamento gallego

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha pasado buena parte de la campaña gallega arropando a su candidato, Álvaro Díaz-Mella. Este sábado Abascal ha pedido sitio para su partido en el Parlamento gallego, el único en el que su formación no está representada. "No tiramos la toalla. Siempre dicen que no podemos, hasta que podemos, y se inventan otra cosa", afirma.

También ha afeado al Partido Popular sus palabras sobre esta posible presencia de Vox. "Feijóo últimamente hasta se ha suavizado, porque decía que Vox era ajeno a Galicia. Como se fue a Madrid ya no tiene que parecer tan nacionalista", ha declarado Abascal.

Desde Santiago, la candidata de Sumar,Marta Lois, ha apelado a las mujeres y los jóvenes para que confíen en su partido, ya que representa el voto "útil y decisivo" para que haya cambio.

"Las mujeres vamos a ser decisivas para el cambio el 18F, seremos el verdadero voto útil para dejar atrás las políticas de abandono, de maltrato de Rueda y el PP", ha reivindicado. La formación de Yolanda Díaz también se juega en estas elecciones tener representación en el Parlamento gallego.

La secretaria general de Podemos,Ione Belarra, y la candidata de la formación morada a las elecciones europeas, Irene Montero, han defendido que la candidatura liderada por Isabel Faraldo es un proyecto “de transformación social que va a permitir cambiar las cosas” en Galicia. Lo han hecho este sábado en un acto en Palexco (A Coruña)

Todos buscan su público, y centrar sus discurso en él, porque solo queda esta semana antes de la cita electoral.

