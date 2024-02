Ana Pontón, candidata de BNG a la Xunta: "No vamos a permitir que Galicia quede ni un solo milímetro por detrás de otras naciones históricas"

Ana Pontón aspira a convertirse en la primera mujer presidenta de la Xunta. Para la candidata del Bloque Nacionalista Galego, las elecciones del 18 de febrero son una oportunidad histórica para el cambio político en la comunidad. Según todas las encuestas, la alternativa al Partido Popular pasaría siempre por un gobierno progresista encabezado por el BNG, la segunda fuerza política en Galicia.

Pregunta: Estamos en Vigo, ¿Por qué aquí?

Respuesta: Esta ciudad es una de las más importantes de Galiza. En los últimos años ha sufrido un abandono importante por parte del gobierno gallego que ha provocado que perdamos empleo, oportunidades...hemos visto que la confrontación institucional ha dejado proyectos aparcados. Yo no entiendo Vigo sin Galiza ni Galiza sin Vigo. Quiero ser la presidenta que devuelva vigor industrial a esta ciudad, recuperar su sector naval, apostar por su industria, su innovación...en definitiva, que Vigo sea uno de los sectores clave en esta Galicia de futuro.

También porque creo que Vigo va a ser determinante en que se produzca un cambio político el próximo 18 de febrero. Si la gente de Vigo vota por el cambio, si une su voto en la papeleta del BNG, vamos a dejar atrás estos quince años de abandono y van a tener una presidente que va a ser una aliada de Vigo.

P: ¿Qué es y qué no es Ana Belén Pontón Mondelo?

R: Soy una gallega más. Soy una persona que está en política porque cree que ésta es la herramienta que tenemos para cambiar las cosas y lo que no soy es una persona que no diga lo que piense, que no actúe conforme a sus principios. Voy a trabajar siempre para defender lo mejor para este país.

P: ¿Cuál es su mensaje para aquellas personas que todavía no han decidido su voto?

R: Creo que es muy importante que el próximo 18 de febrero todas las personas que quieren cambio, que quieren una Galiza mejor, unan su voto en una papeleta del BNG. En estas elecciones vamos a escoger es si tenemos un presidente del Partido Popular o una presidenta del BNG.

El PP ya nos ha demostrado lo que ha hecho, está dejando una Galiza cada vez más pequeña con peores servicios públicos, una peor sanidad, menos empleo y, desde el BNG lo que decimos es que si queremos resultados diferentes hay que apostar por algo distinto y, les pedimos la oportunidad para demostrarles que podemos construir un país mejor con más igualdad, más oportunidades y con más futuro.

P: Si alcanza la presidencia de la Xunta, ¿cuál sería la primera medida del nuevo gobierno autonómico?

R: Entre las prioridades está aprobar un plan de rescate de la atención primaria porque llevamos quince años donde se ha deteriorado nuestro sistema sanitario, hoy tenemos lista de espera hasta para ir a nuestro médico de primaria. En segundo lugar creo que hay que ayudar más a las familias y, por eso, en el primer consello de la Xunta voy a aprobar la gratuidad de los libros de texto y un incremento de los fondos destinados al servicio de ayuda al hogar para que las personas dependientes puedan estar en su casa mejor atendidas.

P: ¿Cuáles son las fortalezas para la Galicia de los próximos diez años?

R: Tenemos muchas oportunidades, pero necesitamos cambiar la política. En estos años no nos han fallado nuestras empresas ni los trabajadores ni la gente...ha fallado el gobierno. Y tenemos puntos muy fuertes: somos una economía que tiene mucho peso en la producción de alimentos: avanzar y mejorar esa posición es clave.

Tenemos una gran oportunidad en las energías renovables pero hay que cambiar el modelo porque hasta este momento lo que se ha hecho es entregar esa riqueza a las eléctricas. Yo quiero que el viento sople para los gallegos y no para unos pocos y tenemos que reorientar nuestra economía hacia una economía de conocimiento, de la ciencia y la investigación. Esa es una de las grandes apuestas de futuro. Este país no puede competir en precariedad, queremos competir con conocimiento con una economía basada en el conocimiento y en la ciencia.

P: En su opinión, ¿cómo debe ser la integración de Galicia en el Estado?

R: Es evidente que ese es un debate que está abierto. Se va a abordar una reconfiguración del Estado y es importante que Galiza esté con voz propia. Pensamos que tenemos un estatus reconocido que es el de nación histórica que nos singulariza respecto de otras comunidades autónomas. Creemos que es clave que avancemos en un estatus que nos permita tener mayor capacidad de decisión en manos de la ciudadanía gallega.

En ningún caso lo que vamos a permitir es que el estatus de Galiza quede ni un solo milímetro por detrás de lo que consigan las otras naciones históricas. Vamos a estar ahí para defender una Galiza con más capacidad de decisión.