La propuesta de Manu Sánchez a Sánchez y Feijóo: "Léanse las grandes preocupaciones de los españoles"

El debate sobre los debates. Ese es el gran asunto de esta precampaña que ya es campaña. ¿Cuántos hacemos? Ahora es la pregunta del millón. Sánchez dice que media docena, Feijóo que uno. Muy bien... ya llegarán a un acuerdo sobre la cantidad los asesores de ambos.

Pero qué bueno sería que llegarán también a un acuerdo sobre la calidad. Que sean pocos pero buenos, ¿no?. Que no se conviertan en un cuerpo a cuerpo en el que se aticen como si no hubiera un mañana, en el que se queden al borde o directamente se instalen en el insulto, en el..."¡y tú más!".

Señor Sánchez, señor Feijóo, ¿me permiten una propuesta? Léanse las grandes preocupaciones de los españoles en los últimos sondeos, encuestas, barómetros que se han hecho en diferentes medios. Y aborden la subida de la cesta de la compra, las desigualdades sociales, el coste de la vivienda, el paro, el cambio climático, la guerra de Ucrania... Son los asuntos que les quitan el sueño a las mujeres y hombres que van a votar el 23 de julio.

Y fíjense a mí, me pueden llamar raro, pero don Pedro, don Alberto me gustaría saber también qué piensan ustedes de la Inteligencia Artificial, me empieza a preocupar mucho. Y del insoportable aumento de la violencia contra la mujer de niños inimputables y de la cantidad de jóvenes de enorme talento que se nos van porque aquí no pueden construir su futuro. Y también me gustaría saber por qué seguimos en el vagón de cola de la inversión en investigación. No sé... ¡Sí, hagan debates, pero no pierdan su tiempo y no nos hagan perder el nuestro!.