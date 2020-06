Primeras reacciones tras la salida de prisión de Otegi

La excarcelación del dirigente de Sortu Arnaldo Otegi ha provocado reacciones encontradas de bienvenida y de reproches a su pasado por parte de responsables de partidos políticos e instituciones.

Otegi ha abandonado esta mañana la prisión de Logroño tras cumplir una condena de seis años y medio de cárcel por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna.

En las inmediaciones del centro penitenciario ha afirmado: "Hoy sale un preso político de una cárcel española", Estas palabras del dirigente de la izquierda abertzale han sido rechazadas por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha recordado que Otegi ha cumplido una condena por pertenencia a una organización terrorista y que está inhabilitado "y muy bien inhabilitado" hasta el año 2021.

Sáenz de Santamaría ha advertido de que el Gobierno va a estar "muy vigilante" para que su salida de la cárcel no se convierta en un enaltecimiento del terrorismo ni en una humillación a las víctimas.

Estas palabras han sido refrendadas por el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, quien ha recordado en Murcia que "en España no hay presos políticos desde hace muchos años", y el titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha manifestado que no merece ser considerado como un hombre de paz o un héroe y que tampoco debería ser candidato en las elecciones vascas porque "ha cumplido con la justicia, pero no con la sociedad".

Entre los partidos, la intervención del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha suscitado una fuerte polémica, al celebrar en las redes sociales la salida de Otegi asegurando que "nadie debería ir a la cárcel por sus ideas".

Las palabras de Iglesias han provocado reacciones de rechazo por parte del Gobierno, el PP y el PSOE.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha instado a Iglesias a tener "coherencia" porque "no se pude defender terroristas y no alzar la voz frente a los que en países a los que acostumbra a viajar habitualmente (en alusión a Venezuela), hay personas encerradas simplemente por defender sus ideas y otras posibilidades de gobierno".

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado "despreciable" la defensa de Otegi por parte de Iglesias: "El señor Otegi no ha ido a la cárcel por sus ideas políticas, ha ido por colaborar con banda armada, por respaldar durante muchísimos años una organización que respaldaba a los terroristas".

Su homólogo socialista, Antonio Hernando, ha considerado un "agravio" que Otegi e Iglesias hayan asegurado que en España hay presos políticos. "No estamos dispuestos a asumir que se diga que en España hay presos políticos". "Es casi un agravio a todas las víctimas", ha reprochado el portavoz socialista. Iglesias y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se han enzarzado en un rifi rafe en Twitter a cuenta de la excarcelación del dirigente de la izquierda abertzale.

"Encarcelado por sus ideas está Leopoldo López", ha escrito Rivera en un 'tuit', tras recordar que Otegi fue condenado por pertenencia a banda armada, a lo que Iglesias respondió en la misma red social: "Menos lobos Albert_Rivera, que os salisteis del Parlament con el PP para no condenar el Franquismo. Nosotros principios, vosotros marketing".

El portavoz de IU, Alberto Garzón, lo ha considerado una buena noticia porque es "una oportunidad para avanzar hacia la pacificación total de todos los procesos políticos en España".

El Gobierno vasco, por medio de su portavoz, Josu Erkoreka, ha confiado en que Otegi se incorpore, si así lo decide, a la "vida política de la forma más normalizada posible" y "sin que nadie se lo impida".

Por su parte, la portavoz del Govern de Cataluña, Neus Munté, ha dicho que en un Estado democrático "nadie debería ser perseguido por defender sus ideas", en tanto que la portavoz del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha saludado la salida de prisión de Otegi, de quien ha destacado que "ha hecho en los últimos tiempos una apuesta política por recuperar la paz y la convivencia, de las que tan necesitada está esta sociedad".

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ha advertido de que "entronizar a quienes defienden paz por impunidad solo contribuye a fomentar la radicalización violenta y la cultura del odio entre los más jóvenes".