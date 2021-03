El candidato de Ciudadanos para las elecciones de Madrid, Edmundo Bal, ha lanzado este lunes su video se presentación de campaña, en el que ha reivindicado, entre otras cosas, su papel como abogado del Estado del Departamento de Penal que llevaba la causa del Procès.

Ciudadanos ha compartido el video promocional para las elecciones de la Comunidad de Madrid en redes sociales con el mensaje "Su nombre es Bal, Edmundo Bal", en referencia al agente 007 James Bond.

El candidato a las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021 también hace referencia a su labor en la causa de la trama Gürtel y pone de relieve cómo Pedro Sánchez le "cesó por no arrodillarse" ante él. Bal saca pecho en su vídeo de presentación de ser "el cesado" por Sánchez y de su papel contra Gürtel y Procès

En los más de tres minutos de esta pieza, el candidato destaca tanto su pasado como abogado como su paso al frente en política, que le ha llevado a ser portavoz nacional de la formación y como portavoz adjunto del Congreso de los Diputados, donde se convirtió en la cara más visible de los 'naranjas' durante la baja por maternidad de su líder nacional, Inés Arrimadas.

Presiones a funcionarios

"¿Sabes qué pasa? Que no soporto las presiones de los políticos a los funcionarios públicos. No soporto la mentira", explica en el video Bal, quien describe como "una sorpresa" entrar en política, argumentando que decidió dar ese paso tras plantearse a sí mismo cómo podía cumplir mejor su "vocación de servicio público".

Bal se refiere a Ciudadanos como un partido cuyo proyecto es la "regeneración, honestidad, limpieza y lucha contra la corrupción". "Bien lo saben los acusados de la trama Gürtel, con la firmeza con la que yo ejercía la acusación contra ellos", añade a cámara para dar paso a imágenes de una de sus intervenciones en este proceso durante 2017.

"Si todavía no me conoces, me presento. Soy Bal, Edmundo Bal", concluye el candidato de las elecciones de Madrid con el que Cs buscará conseguir representación en la Asamblea de Madrid el próximo 4 de mayo.