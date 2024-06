El presidente del Parlamento balear se disculpa tras arrancar las fotografías de víctimas del franquismo: "No hay que sacar las cosas de quicio"

El presidente del Parlamento Balear, Gabriel Le Senne ha pedido disculpas tras las críticas que ha recibido por romper las fotografías de mujeres represaliadas por el franquismo durante un pleno, el pasado martes. Un pleno en el que se comenzaba a debatir la derogación de la ley de memoria histórica a propuesta de su grupo.

Han sido unas disculpas parciales. Ante los medios, el diputado de Vox ha afirmado: "Tuve un momento en el que me enfadé, e hice algo que no debía hacer, pero ya está, creo que no hay que sacar las cosas de quicio". A las puertas de la cámara Balear se han concentrado cientos de personas, que han reivindicado la figura de Aurora Picornell y otras víctimas de la dictadura. Fueron sus fotos la que Le Senne arrancó durante el pleno y las cuales los manifestantes han impreso en sus camisetas.

El polémico incidente tuvo lugar el pasado 18 de junio

Hace tan solo dos días cuando tuvo lugar el enfrentamiento entre el presidente del Parlamento y diputado de Vox, con dos de los miembros de la mesa. En concreto, la vicepresidenta segunda, Mercedes Garrido, y la secretaria segunda, Pilar Costa, ambas diputadas del Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB).

Tanto Garrido como costa decidieron situar encima de la mesa del Parlament las imágenes de la sindicalista Aurora Picornell, y al grupo de mujeres republicanas, Roges des Molinar a modo de protesta. Un gesto que contrarió a Le Senne, quien les llamó al orden en reiteradas ocasiones, argumentando la necesidad de "preservar la neutralidad de la Mesa".

Garrido replicó que las fotografías se encontraban ahí como "acto de justicia y reparación", y advirtió al presidente de que no podía arrancar la fotografía que permanecía pegada al ordenador. Fue entonces cuando Le Senne procedió a arrancarla, expulsado acto seguido a la diputada socialista. A continuación, y tras nuevos avisos, Costa también fue expulsada.

El presidente balear justificó sus acciones afirmando que le "corresponde guardar el orden" y además de lamentar "profundamente la situación", se ha referido a las dos diputadas socialistas, reprochando que "deben dar ejemplo, no solo no lo han dado, sino que se han negado a obedecer".

Unos minutos antes del incidente, diputados de PSIB-PSOE y MÉS Mallorca también llenaron su bancada con varios retratos de las víctimas. Las reacciones a lo sucedido en el Parlamento balear no tardaron en llegar. Todos los grupos de la oposición censuraron la actitud del diputado de Vox. Iago Negueruela, portavoz parlamentario del PSIB ha tildado el comportamiento de Le Senne de "deleznable".

