Pocas incidencias para constituir las mesas en las elecciones catalanas 2021 marcadas por el coronavirus

Pocos minutos después de las 09:00 horas de este 14 de febrero la mayoría de mesas han abierto para dar cobertura a las elecciones en Cataluña. Algunos de los retrasos se debieron a la resolución 'in situ' algunas alegaciones de miembros que no habían recibido respuesta a sus recursos de la Junta Electoral y que han acreditado sus argumentos para no poder formar parte de ella. En estos momentos más del 91% ya han sido constituidas.

Para acceder al colegio electoral correspondiente cada miembro de la mesa, al igual que los suplentes, han sido llamados uno a uno por el responsable de la administración en cada colegio y, tras tomarles la temperatura e identificarse con el DNI, han ido constituyéndose las mesas.

Los suplentes que no se han necesitado para la mesa electoral a la que estaban convocados han tenido que esperar en el colegio hasta que se han constituido todas las mesas por si eran requeridos para acudir a otra.

Según la app 14F-2001 de la Generalitat, cinco minutos antes las 9 de la mañana ya se han reportado a la Junta Electoral la constitución de casi el 70% de las mesas y pasada media hora ya eran más del 91%.

Las elecciones catalanas 2021 cuentan con 9.139 mesas instaladas en 2.763 colegios electorales, para las que han sido elegidas 82.251 personas entre presidentes, vocales y suplentes.

Más de 33.000 personas, más del 38 % de los miembros elegidos por sorteo, han presentado alegaciones ante las diferentes Juntas Electorales de Zona para que se les exima de esta obligación, de las que un 70 % han sido aceptadas, mientras que unas 3.000 personas no han recibido respuesta de la Junta Electoral porque la autoridad judicial se han visto desbordada por las peticiones y han tenido que presentar sus alegaciones esta mañana en el mismo colegio electoral.