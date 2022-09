El Pleno del CGPJ termina sin nombramientos, pero acuerda el sistema de elección del Constitucional

A las 10 y media de la mañana comenzaba la reunión extraordinaria del CGPJ para cerrar los dos nombramientos pendientes en el Tribunal Constitucional. Lo hacía con hora y media de retrasado de la convocatoria anunciada. Y además, con los dos grupos de vocales enfrentados y con el bloqueo sobre la mesa. Ocho de los conservadores han pactado no aceptar las nuevas reglas del juego, piden diseñar un procedimiento entre los propios consejeros sobre cómo se deben designar a los candidatos del TC, como lleva pidiendo el Partido Popular al Gobierno desde el comienzo de las conversaciones. Y pretenden dejar llegar la fecha del 13 de septiembre, impuesta por el gobierno.

Se espera que el nombre de los dos magistrados que deben incorporarse al Tribunal Constitucional no salgan de esa reunión y se alargue aún más la crisis en la que está la judicatura, tras cuatro años con el mandato del Consejo General del Poder Judicial caducado.

El ultimátum del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tras la apertura del Año Judicial presidida por el Rey, no ha surtido efecto. Anunció que estaba dispuesto a dimitir si no se llegaba con urgencia a un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, para la renovación de los magistrados.

En su discurso, el más duro que se recuerda, y el cuarto de Lesmes en el que repite la “anomalía” en la que se encuentra el poder judicial en España, fue muy contundente en sus peticiones y al dirigirse a sus interlocutores.

Exigió, directamente, “al presidente del Gobierno y al líder de la oposición” que sienten de manera urgente a negociar un pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Y les instaba a que fuera cuanto antes, “en las próximas semanas” cuando la operación quedase cerrada. Aseguraba Lesmes en su discurso que la situación era “inaceptable”.

Trató de forzar así a las dos partes a poner solución cuanto antes y amenazó con una posible dimisión, no del bloque de vocales en grupo, si no de manera personal. Además dejó claró que no pasarían meses para tomar la decisión sino en “semanas”