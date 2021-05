Pere Aragonès no renuncia a los indultos y Ada Colau cree que son "son imprescindibles para judicializar la política"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no renuncia a los indultos: "Nuestra propuesta es la amnistía y un referéndum para decidir nuestro futuro. Veremos cuál es la propuesta del Gobierno su es que tiene alguna".

Y aunque Aragonés rompió su acuerdo de investidura con los Comunes, en la salida de la cárcel de los condenados por sedición están de acuerdo. Ada Colau mantiene que "son imprescindibles para judicializar la política y abrir un tiempo de diálogo sereno".

A a ese tiempo nuevo se refiere también el líder socialista de PSOE en Cataluña, Salvador Illa, que repite el mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es tiempo de concordia y no de venganza" y afirma que a él no le ha sorprendido la decisión del Tribunal Supremo sobre oponerse a los indultos, aunque insiste en que no es "vinculante". Y advierte a Pere Aragonès de que "no habrá amnistía ni autodeterminación".

Sin embrago, desde el partido de Ciudadanos denuncian un trato de favor, y señalan a Pedro Sánchez. Carrizosa asegura que "son privilegiados políticos que ahora van a quedar en libertad porque son los socios del presidente del Gobierno". También ha querido recordar que plantear indultos a quiénes no se arrepienten carece de justificación alguna.