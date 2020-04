Pedro Sánchez: "Estoy convencido de que en 15 días tendré que prorrogar el estado de alarma"

En el turno de réplica durante la sesión en el Congreso por la prórroga del estado de alarma, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se mostró convencido de que habrá que prorrogar el estado de alarma.

"Critican que vengamos cada 15 días. Estoy convencido de que dentro de 15 días tendremos que volver a pedir la prórroga del estado de alarma, pero si pido un decreto de alarma de un mes, la oposición me acusa de que me quiero saltar el Parlamento. En 15 días vendré porque evidentemente no habremos puesto fin a la pandemia, y si no lo pido, pues será porque tenemos una noticia tan extraordinaria que prefiero no decirlo".