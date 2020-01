Pedro Sánchez se reunirá con Torra "o con quien sea el president"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su intención de reunirse en los primeros días de febrero -aunque no hay fecha concreta- con Quim Torra o "con quien sea en ese momento" el máximo responsable de la Generalitat de Cataluña. “La condición de parlamentario, preceptiva para ser elegido president de la Generalitat, no lo es para seguir siéndolo”, sostienen en el PSOE.

Así lo apuntó la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante la rueda de prensa que ofreció en la sede de Ferraz al término de la reunión de la Ejecutiva que lideró Sánchez. Narbona enfrió el posible encuentro entre el jefe del Ejecutivo central y Torra, al admitir que su situación -tras su inhabilitación como diputado por la Junta Electoral Central- puede condicionar esa reunión. "Estamos esperando a ver cómo se sustancia", dijo. “La previsión era los primeros días de febrero, no está fijada de momento, pero entendemos que lo que está sucediendo nos dará más información para que el presidente adapte su agenda para cambios que puedan darse”, señaló Narbona. La también vicepresidenta primera del Senado reconoció que no pueden asegurar que la cita se vaya a producir la primera semana de febrero, como estaba previsto, a la espera de “ver cómo se sustancia” la situación de Torra en el Parlament. Si bien, remachó que la “voluntad” persiste.

Se verá con quien dioga el Parlament que es el presidente

Para el PSOE, la decisión sobre si Torra sigue como presidente después de perder la condición de diputado corresponde al Parlament y apuntó que los socialistas van a entrar “poco” en la “dinámica” del Parlament. Para el PSOE, Torra no deja de ser el máximo responsable de la Generalitat por el hecho de perder el acta de parlamentario. Según explicó Narbona, la “condición de parlamentario, es preceptiva para ser elegido president de la Generalitat pero no lo es para seguir siéndolo”. “Torra seguirá siendo o no (presidente) en función de lo que decida el Parlament”, agregó, porque “es diferenciable a su inhabilitación como presidente y cuando llegue el momento el jefe del Ejecutivo se reunirá con quien sea presidente. Con quien el Parlament haya determinado”, afirmó. Narbona confía en que el PSOE y el PSC “irán de la mano” en esta situación sobre la situación de Torra porque en todo este tiempo ha reinado una “absoluta sintonía” entre ellos y “por supuesto que también la va a haber” en esta cuestión. “El PSC es un partido hermano que tiene autonomía en muchas de sus decisiones, pero en cuestiones sensibles hemos ido de la mano siempre”, destacó. Preguntada por la reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo, Narbona aseguró que no se abordó en la dirección socialista -pese a las críticas internas en algunos sectores socialista-- como tampoco será trato de discusión una vez se impulse la mesa política acordada con ERC.