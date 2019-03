Pedro Sánchez pedirá al Gobierno una 'tasa Google' para gravar las operaciones de "ingeniería fiscal transfronteriza"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que su partido pedirá en el Congreso que el Gobierno aplique en España una 'tasa Google' similar a la anunciada por el Ejecutivo de Reino Unido para gravar todos aquellos beneficios de multinacionales "derivados de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza".



Sánchez ha anunciado que el grupo socialista presentará una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno de Mariano Rajoy ponga en marcha en España un gravamen paralelo al Impuesto de Sociedades y al IRPF con un tipo entre el 25% y el 30%.



"Que grave todos aquellos beneficios no gravados por el impuesto de sociedades derivados de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza que se realicen con motivo de evasión fiscal", ha explicado el líder del PSOE poniendo como ejemplo la iniciativa anunciada por el Gobierno británico para evitar que las grandes compañías utilicen sus complejas estructuras internacionales para tributar por lo que ganan en Reino Unido.



Pedro Sánchez también ha anunciado que el PSOE presentará una enmienda a la reforma de la Ley Concursal para establecer un mecanismo de "segunda oportunidad a las familias". Su objetivo es poner en marcha un sistema que establezca un plan de pagos para las familias sobreendeudadas, garantizando su necesidad de alimentos y "en lo posible el mantenimiento de la vivienda habitual".



Pedirá explicaciones si Ruz no finaliza la instrucción del caso Gürtel

Pedro Sánchez, ha avisado de que si el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no puede acabar la instrucción del caso Gürtel, el Gobierno deberá "dar explicaciones", porque le "consta" que está habiendo "presiones" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que deje esa investigación.



Así lo ha señalado el líder de los socialistas, que ha dicho que espera que la Comisión Permanente del CGPJ decida este martes "en libertad" y permita al magistrado continuar con esta investigación del "caso PP".



Sánchez ha recalcado que no ha llegado a "ningún pacto" sobre este asunto con el PP y ha afirmado que Ruz debería continuar al frente de esta instrucción porque si no supondría un "retraso mayor" en un caso que "está afectando mucho" a la vida política en España.