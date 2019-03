Pedro Sánchez no ve necesario denominar a Cataluña como nación

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha considerado , respecto a si Cataluña debe ser una nación, que el problema "no es de definición, sino de convivencia y de fractura económica, social y emocional" entre los catalanes.

Sánchez, en declaraciones a la Cadena SER, ha expresado esta postura en respuesta a las afirmaciones del expresidente del Gobierno Felipe González, partidario de que Cataluña sea reconocida como nación cuando se aborde la reforma constitucional. "En Cataluña, no hay un problema de definición de qué somos los catalanes o los españoles.

Hay un problema de convivencia, una fractura emocional entre catalanes producto de la deslealtad institucional del actual presidente de la Generalitat y de la incapacidad política de Rajoy", ha sostenido el líder socialista. Como defendió ayer, domingo, en un mitin de precampaña en Tarragona, Sánchez ha abogado por que la Constitución recoja "elementos de singularidad" de Cataluña vinculados con su lengua, su cultura y sus instituciones. "Todo eso se tiene que reconocer en la Constitución porque eso hoy no lo está", ha resumido.

Tras insistir en que "el problema no es de definición y qué significa esta palabra u otra", ha reivindicado el "catalanismo progresista" como fórmula para seguir haciendo que "Cataluña contribuya de manera positiva y constructiva" a España. Sánchez ha hecho hincapié en que es preciso "acertar en el diagnóstico y en las soluciones". Ha recordado que en la Constitución de 1978, se reconocen las nacionalidades y que muchos teóricos de la Transición coincidieron en afirmar que éstas son "naciones sin Estado". "Parece que para los nacionalistas no es un concepto que valga. Es legítimo y tienen derecho a plantear esa duda, pero para los socialistas, lo más importante es la ruptura que se está produciendo entre catalanes", ha remarcado.

El líder del PSOE ha agradecido a la canciller alemana, Angela Merkel, y al primer ministro británico, David Cameron, sus advertencias de que si Cataluña se separa de España, saldrá de la UE y "volverá al pasaporte" y tendrá otra moneda.

No obstante, ha opinado que estos mensajes "dejan un regusto" de que Rajoy "no ha sido capaz de resolver por sí mismo" el problema de Cataluña debido a su "inmovilismo". Sánchez ha acusado a Mas y a Rajoy de "formar un mismo frente para utilizar a Cataluña con fines partidistas". Tras confiar en que no haya necesidad de que se llegue al extremo de tener que suspender la autonomía de Cataluña ante una eventual declaración unilateral de independencia, el secretario general del PSOE ha abogado por "el diálogo, el acuerdo y la negociación" para resolver esta crisis.