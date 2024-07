Pedro Sánchez muestra su apoyo al fiscal general del Estado y asegura que no debe dimitir por aclarar "un bulo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado tajante haciendo público su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz. Asegura que no tiene que dimitir si es imputado por la supuesta filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del Gobierno de España", ha manifestado Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser tras ser preguntado sobre si García-Ortiz debe dimitir en caso de que se le impute por presuntamente ordenar que se difundiera una nota con datos personales del novio de Ayuso.

"Me parece indecente ver cómo dirigentes del PP este fin de semana están diciendo que esta semana se va a imputar al Fiscal General del Estado y que va a ser una fantástica semana. Lo que ha hecho el Gobierno de España es liberar del secuestro al Fiscal General del Estado", sentenciaba Pedro Sánchez. Considera que se ha limitado a "defender a la Fiscalía de Madrid" por aclarar "un bulo que sale de la mano derecha" de Ayuso, su jefe de Gabinete Miguel Ángel Rodríguez. "¿Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado?".

Sobre las elecciones en Francia

Pedro Sánchez también ha abordado otros asuntos, como las recientes elecciones en Francia, donde el partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen ha ganado con margen la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas con un 34% de los votos. Sánchez comenta la "alerta porque este avance de la ultraderecha no es ajeno a lo que pasa en otras partes del mundo, vemos como la ultraderecha también aquí a través de PP, Vox, también Alvise, pero también es motivo de orgullo porque demostramos que se puede frenar a la ultraderecha. No doy por hecha su victoria, eso pasa por la unidad de la izquierda y eso también ver en España, tareas de los socios, y que a la ultraderecha se la gana gobernando", señala.

¿Cómo podría afectar en el ámbito europeo?

Pedro Sánchez considera sobre estos resultados que "Francia es junto Alemania el principal eje de avance de su construcción, paradoja que cuando Europa necesita avanzar eso es consecuencia, hacer bienes públicos comunes". "Yo recuerdo antes de las europeas, aquí se convocó a lo ultraderechista, Milei, Meloni, no es casualidad que se reúnan en España porque es aquí donde estamos demostrando que las políticas feministas, el SMI, las políticas de transición ecológica, hay que dar una batalla democrática con la movilización de la ciudadanía y gobernando".

Acerca de la debilitación de los espacios a la izquierda del grupo socialista, el presidente se muestra preocupado. "El 28 de mayo, la izquierda perdió muchos gobiernos por fragmentación en la izquierda". "Si uno mira lo que tiene enfrente, es muy serio y muy grave, cosas que hemos logrado como sociedad durante 45 años, estamos viendo como el PP pacta con Abascal que pone en cuestión la violencia machista después de lo que hemos visto este fin de semana, que lleva en su lista a condenados, que habla de violencia intrafamiliar. Es un túnel del tiempo, conscientes de los riesgos que entraña".

Acuerdo para renovar el CGPJ

Sobre el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para renovar el CGPJ, Pedro Sánchez considera que "la semana pasada fue una gran semana de acuerdos, así lo siento, después de cinco años incumpliendo acuerdos volvieron a la Constitución, esto es bueno para la sociedad".

"Me llama la atención que el PP hable de despolitización y que le diga a los vocales del CGPJ antes de ser elegidos lo que tienen que aprobar, déjeles trabajar, y que ya cuando acuerden entre ellos lo que deben hacer entrara en el Congreso y en el Senado, pero es que aquí le critica el PP al Gobierno lo que ellos hacen. Dice Feijóo que no somos partido de Estado y llevan cinco años incumpliendo. Queremos despolitizar y les dicen lo que hacer. Es una extraordinaria noticia, yo aspiro a que este entendimiento no sea flor de un día", sentencia.

Reformar la Ley de Propiedad Horizontal para frenar los pisos turísticos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha señalado que el Ejecutivo va a plantear el próximo miércoles a las comunidades autónomas y resto de administraciones una tanda de propuestas para "poner coto" a los pisos turísticos, entre las que se encuentran la creación de un registro estatal para controlar su número y la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

"¿Podemos modificar la Ley de Propiedad Horizontal para ver si ponemos coto al fenómeno de los apartamentos o pisos turísticos? ¿Podemos crear un registro a nivel estatal sobre estos pisos turísticos para que no haya un uso fraudulento o podamos controlar el incremento de estos pisos turísticos, sobre todo en las grandes urbes? Este tipo de medidas las queremos plantear al resto de administraciones y al conjunto de la sociedad", ha remarcado en sus declaraciones a la Cadena SER.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com