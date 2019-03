Pedro Sánchez, sobre Mas: "Las leyes están para cumplirlas"

El líder del PSOE se ha referido a la comparecencia de Artur Mas ante los tribunales. Pedro Sánchez deja claro que las leyes están para ser cumplidas, especialmente por el presidente de la Generalitat.

Sánchez ha recordado a todas las personas que se han manifestado en Barcelona que Artur Mas ha tratado de situar a Cataluña fuera de la legalidad. Y que, además, ha provocado una fractura social y emocional en la sociedad catalana. También ha criticado al presidente Rajoy por no frenar, desde la política, la crisis que se vive en Cataluña.

Pedro Sánchez ha hecho estas declaraciones en Bruselas, donde asiste a la reunión de los socialistas europeos previa a la cumbre del Consejo Europeo.

Convergencia dice que no acatará una decisión judicial en contra de Mas

Los independentistas han intentado buscar un simbolismo a la coincidencia de que Artur Mas haya tenido su comparecencia judicial el mismo día en el que se conmemora el aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys. Han dicho que seguirán adelante con sus aspiraciones. E incluso desde Convergencia han hablado de desobediencia. Aseguran que si la justicia toma medidas contra Artur Mas no las acatarán.

Rajoy ve inaceotables las novatadas de Mas

En manifestaciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Partido Popular Europeo en Bruselas, Mariano Rajoy ha respondido de esta forma a las palabras de Mas tras declarar como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Mas ha hablado hoy de "abuso de poder" y de "rabia de las instituciones" ante la consulta del 9N, y ha dejado abierta la posibilidad de no acatar una hipotética inhabilitación.

El jefe del Ejecutivo ha secundado totalmente las apreciaciones del TSJC y del Consejo General del Poder Judicial sobre las "presencias intimidatorias" ante los tribunales al subrayar que son "inaceptables". Rajoy ha recordado a Mas la separación de poderes y ha subrayado que el presidente de la Generalitat tiene la misma obligación de cumplir la ley que cualquiera del resto de los españoles.

Tras asegurar que la Justicia en España es independiente, ha insistido en que "amenazar, intentar disminuir a la Justicia y pretender que no tome las decisiones como debe tomarlas es absolutamente inaceptable" e impropio de un país democrático como España.

El presidente ha recordado que los tribunales han citado a representantes de diversos partidos por determinadas cuestiones y Mas no puede ser una excepción.

"No puede ser que tres o cuatro personas en España no puedan ser citados por los tribunales y estos sí puedan citar a más de cuarenta millones de españoles", ha explicado. De ahí que haya insistido en que es básico el respeto de todos a las decisiones judiciales y ha recordado a Mas que, si no está de acuerdo con alguna, la puede recurrir. "Mas debe ver que la Justicia es la que garantiza sus derechos y sus libertades", ha añadido.