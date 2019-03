Pedro Sánchez insta a los socialistas europeos a "combatir el miedo" al futuro

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, hizo este viernes un llamamiento a todos los socialistas europeos para "combatir el miedo" de los ciudadanos sobre el futuro que les espera, un temor que consideró "el mejor aliado de la derecha".

Durante su intervención en una conferencia internacional que reúne a partidos progresistas de varios países celebrada en Lisboa con la educación como centro de debate, Sánchez recuperó las palabras de uno de sus antecesores en el cargo, Felipe González, quien consideró esta lucha contra el miedo como "el objetivo último" del socialismo.

"Hoy, millones de europeos miran el mañana con temor. Por primera vez en generaciones, muchos padres y madres temen que sus hijos no tengan un futuro mejor", lamentó el líder del PSOE, quien incidió en que esa preocupación juega a favor de los partidos de derecha, pese a que sólo ofrezcan "desigualdad y resignación".

Sánchez atacó las políticas de austeridad aplicadas por los gobiernos conservadores en el continente europeo y abogó por "cambiar el modelo" para "crecer más y de forma diferente". "¿Dónde está el rigor de una política cruel que lleva año tras año fracasando en la UE? ¿Dónde está la moral de un fundamentalismo económico que sólo reporta injusticia?", preguntó retóricamente desde el estrado.

El secretario general de los socialistas españoles, en el cargo desde el pasado julio, aseguró que el proyecto que tiene en mente para España pasa "por la educación, la educación y la educación".

En este sentido, criticó al Ejecutivo de Mariano Rajoy por "hacer frente a la crisis recortando en educación" y por permitir que el gasto en esa área caiga por debajo del 4 % del PIB en 2015, un punto menos que cuando gobernaban los socialistas, según sus cálculos.

A lo largo de su intervención censuró las diferencias salariales que sufren las mujeres, apostó por la reindustrialización de Europa, exigió el fin inmediato de los paraísos fiscales y se comprometió con una reforma energética encaminada a asegurar un abastecimiento más sostenible. "Creemos en la estabilidad presupuestaria, pero no como un fin, sino como un medio para garantizar el Estado de Bienestar", incidió Sánchez.

En clave europea, insistió en que las diferencias entre la izquierda y la derecha "no están ni en las fronteras físicas ni en las culturales", sino en las preguntas y respuestas que se plantea cada bloque. "No queremos ser la última generación que no hizo nada frente al cambio climático, sino la primera que cambió las cosas. No queremos ser la última generación de machistas, sino la primera generación de feministas. No queremos ser la última generación que creció con la educación pública, sino ser los primeros en extenderla", defendió.