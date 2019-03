Pedro Sánchez dice que convocará el congreso del PSOE "cuando lo crea conveniente"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha replicado a los 'barones' que le urgen a celebrar el congreso del partido a finales de febrero que lo convocará "cuando lo crea conveniente la dirección federal de acuerdo al interés general y al contexto político", han señalado fuentes socialistas.



Sánchez ha zanjado de esta forma el asunto en la intervención con la que ha puesto fin a la reunión del Comité Federal del partido, tras seis horas de debate, después de que representantes de las federaciones de Castilla-La Mancha, Valencia, Asturias y Canarias se hayan pronunciado a favor de convocar el 39 congreso ordinario "cuando toca", es decir, a finales de febrero o principios de marzo.

Por su parte, la presidenta andaluza, Susana Díaz, no ha hecho ninguna referencia a este asunto en su intervención a puerta cerrada en la reunión. "No estoy en cuestiones orgánicas, estoy en lo que interesa a España, que es lo que me interesa a mí y es de lo que he hablado exclusivamente", ha asegurado.

Si hay nuevas elecciones. Sánchez se presentará a las primarias

Los partidarios de Sánchez consideran que Díaz ha reconducido su rechazo inicial a posponer el congreso, ya que a su llegada al comité ha hablado de hacerlo "cuando toque, que lo marcan los estatutos".

Creen que eso, unido a las "dudas sobre lo que es más conveniente" que ha expresado el extremeño Guillermo Fernández Vara y a las decenas de intervenciones en favor de posponer el congreso hasta que la gobernabilidad de España esté resuelta, refleja que Sánchez ha vencido este pulso.

"Venían como venían y se han ido como se han ido", ha dicho un destacado miembro de la dirección sobre los barones más críticos.

Según las fuentes, el "sentir mayoritario" del comité ha sido de respaldo a la posición de Sánchez, dado su "abrumador número de intervenciones que ha dicho bien claro que convocar un congreso no es 'aquí te pillo, aquí te mato' y que no tiene sentido que cuando el candidato dé la réplica a Rajoy en la sesión de investidura se vaya después a la agrupación a recoger avales".

"Parece mentira que eso lo plantee alguno que, cuando ha habido anticipo electoral ha aplazado seis meses su congreso", ha criticado un dirigente socialista.

Para la dirección del PSOE, teniendo en cuenta que España se enfrenta al periodo político más complejo que ha vivido desde 1982, lo "más apropiado" sería convocar el congreso que dilucidará sobre la continuidad de Sánchez al frente del partido "un par de meses después" de que España tenga presidente.

No obstante, las fuentes han admitido que, si un tercio de los 250 miembros del Comité Federal pide a la ejecutiva que convoque a ese comité el próximo 9 de enero para pedir la celebración del congreso "se hará", en cumplimiento de las normas.

También han recalcado que, cuando la ejecutiva convoque el comité que pondrá fecha al congreso, propondrá el "calendario completo de congresos en todas las federaciones y provincias".

En el caso de que se repitan las elecciones -la última opción que contemplan los socialistas-, las fuentes han reiterado que Sánchez se presentará a las primarias para ser reelegido candidato y han defendido que "las ganará".