Pedro Sánchez asegura que el apoyo de ERC a los Presupuestos no pasa por eliminar el delito de sedición

Ha sido en Bruselas donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha felicitado de que los Presupuestos Generales del Estado puedan seguir su tramitación. Poco antes de la rueda de prensa que Sánchez ha ofrecido en Bruselas al término del Consejo Europeo, se ha conocido que ERC y Bildu no presentarán enmiendas a la totalidad. Estaba visiblemente satisfecho. Las noticias que le llegaban de España eran buenas. Y al ser preguntado si el apoyo del independentismo catalán llega de la mano de la promesa de eliminar el delito de sedición, Sánchez asegura que no.

"Quiero agradecer a todas las fuerzas que no hayan presentado enmiendas a totalidad y se permita la entrada en las Cortes y su debate, y esperemos futura aprobación. Desde 2015 no se aprobaban tres presupuestos en tiempo y forma. Siempre nos han tachado de cosas, pero con 153 escaños hacemos los deberes. Es un Gobierno comprometido, que no elude su responsabilidad y tiende la mano a todas las fuerzas. El diseño es bueno pero estamos abierto mejorarlos", ha insistido Sánchez. Está abierto a reformar el Código Penal para abordar el delito de sedición pero asegura que no existe una mayoría suficiente para hacerlo en el Congreso.

Una demanda que reclaman desde hace tiempo

Reformar el Código Penal para abordar el delito de sedición es uno de los principales objetivos de Esquerra Republicana (ERC) y del PNV y un compromiso de investidura del presidente del Gobierno.

“Hablamos de la reforma del Código Penal. Precisamente es interesante decir desde Bruselas que 2017 nos dejó lecciones de deberes que tenemos pendientes. Tenemos un Código Penal que en algunos delitos no es homologable a otras democracias europeas; es la enésima vez que lo repito. Pero esto no puede ser teoría. Tenemos que ver si tenemos los apoyos parlamentarios para esa reforma. A día de hoy no parece. Si se produce una mayoría parlamentaria para homologar a Europa el Código Penal el Gobierno de España cumplirá con uno de sus compromisos de investidura, que además es uno personal mío. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra”, ha insistido Pedro Sánchez.