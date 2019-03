El informe de la Fiscalía no se opone al acto de los presos etarras en Durango

El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso no se opone a la celebración del acto convocado en Durango (Vizcaya) para este sábado por el colectivo de presos vascos EPPK en el que participarán 63 etarras recientemente excarcelados por la derogación de los efectos retroactivos de la doctrina Parot al tratarse de una actividad que se realiza en un local privado y sin difusión pública, por lo que considera que, a priori, es "penalmente neutro".



Así lo han señalado fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que señalan que, no obstante, se ha solicitado al juez Santiago Pedraz que comande a la Policía, a la Guardia Civil y a la Ertzaintza para que adopten las medidas oportunas tendentes a evitar que durante este acto se cometa un delito de enaltecimiento del terrorismo.



El informe de la Fiscalía, último paso antes de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 decida sobre la reunión, se ha elaborado tras analizar los informes presentados por los tres cuerpos de seguridad, que coinciden en señalar que la comida se realizará en un local cerrado en el que el colectivo tiene previsto analizar el comunicado que hizo público el pasado 28 de diciembre.



No está prevista, por lo tanto, la difusión pública de esta actividad, según han concretado las mismas fuentes, que insisten que, no obstante, las fuerzas de seguridad deberán actuar de producirse hechos incardinables en delitos de enaltecimiento del terrorismo o menosprecio a las víctimas.



No obstante, según han informado fuentes cercanas al colectivo, los más de 60 reclusos de ETA excarcelados en aplicación de la derogación de la 'doctrina Parot' -entre ellos Inés del Río o José Antonio López Ruiz, alias 'Kubati'- y los 25 integrantes de la comisión de interlocutores del EPPK denunciarán este sábado en Durango "el inmovilismo" del Gobierno de Mariano Rajoy y mostrarán su "unidad" ante el comunicado hecho público el pasado sábado por el Colectivo de Presos de ETA.