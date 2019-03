Los partidos mayoritarios exigen a Podemos que rectifique y se sume al pacto antiyihadista

Pedro Sánchez propone recuperar la jurisdicción universal, bloquear la financiación. Además, el secretario general del PSOE pide a Podemos que se sume al pacto antiyihadista, en el que hasta ahora están PP Y PSOE. “Que reflexione”, le dice Sánchez a Podemos, “porque los ciudadanos no entenderían que los demócratas no estén unidos frente a un terrorismo que no entiende ni de territorios ni de ideologías”.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, pide que el presidente Rajoy convoque un Consejo de la Paz. Si no se suma al pacto antiyihadista es porque no cree que sea la solución. “Ni el endurecimiento del código penal ni los bombardeos sirven para combatir a los terroristas”, dice Pablo Iglesias.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sí apoya la intervención en Siria en el marco de la OTAN y anuncia que su formación, en los próximos días, se sumará al Pacto de Estado. Solicita al resto de fuerzas políticas que hagan lo mismo.

Por último, el PP lamenta que Pablo Iglesias se desmarque del pacto de Estado y que lo considere una vengaza. Aún es tiempo, dice, para que “rectifique”. Le parece que es caer en la trampa de los terroristas que buscan la división de los demócratas.