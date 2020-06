El Parlamento catalán pospone la tramitación de la ley del referéndum

La Mesa del Parlamento catalán no ha abordado este miércoles finalmente la admisión a trámite de la ley del referéndum, que no estaba en el orden del día de la reunión del órgano rector de la Cámara pero que podría haberse incluido en el último momento.

JxSí y la CUP registraron la ley a finales de julio y hubiera sido normal que la Mesa abordara su admisión a trámite en la reunión de este miércoles, la primera tras el periodo estival: finalmente este asunto no se ha debatido y se ha postergado el debate.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció a principios de mes que impugnaría la ley del referéndum ante el Tribunal Constitucional (TC) cuando la Mesa la admitiera a trámite y no se esperaría a que llegara al pleno de la Cámara catalana.

Forcadell justifica que se ha aplazado la ley por su complejidad y por querellados Mesa

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha justificado que se haya pospuesto el inicio de la tramitación por su "complejidad" y por la situación de querellados en la que se encuentran cinco miembros de la Mesa del Parlament: "No somos inocentes", ha dicho sobre la judicialización política.

La Mesa del Parlament no ha incluido finalmente en el orden del día de hoy, cuando se inicia el nuevo período de sesiones, la tramitación de la Ley del Referéndum, la norma con la que los independentistas prevén amparar el 1 de octubre, y queda en el aire si se incluirá o no en la próxima reunión de este órgano antes del primer pleno del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre.

Forcadell ha aclarado que el hecho de que no se haya abordado la tramitación en la reunión de la Mesa no quiere decir que "no se incluya otro día". Pese a las críticas de la oposición, ha explicado que no existe la "obligación" de incluir una iniciativa parlamentaria en la primera reunión de la Mesa tras su entrada en el registro del Parlament.

Respecto a la notificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a los miembros de la Mesa sobre la suspensión de la reforma del reglamento, Forcadell ha explicado que la Mesa ha aprobado por unanimidad presentar alegaciones, porque el resto de parlamentos autonómicos y el propio Congreso contemplan el procedimiento de lectura única.