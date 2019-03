Las palabras de Rouco Varela generan una ola de crispación en la clase política

Las palabras del cardenal Antonio María Rouco Varela alertando del riesgo de guerra civil en el funeral de Estado por Adolfo Suárez han hecho reaccionar a los principales partidos políticos en una ola de rechazo generalizado ante el discurso de crispación del cardenal.



El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, no cree que en España exista una situación de preguerra civil, pero tampoco que el cardenal Antonio María Rouco Varela afirmara eso durante el funeral por el expresidente Adolfo Suárez. A su juicio, lo que hizo el prelado fue exponer una "reflexión" a cerca de que la libertad debe "defenderse todos los días" y que "nunca" debe asumirse como una "cosa hecha".



También en el Congreso, la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, ha considerado "inadecuadas" e incluso "indignantes" las palabras del cardenal y cree que ha llegado el momento de empezar a plantearse que este tipo de actos institucionales de Estado sean laicos y no religiosos.



El conseller catalán de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha considerado que las palabras "no fueron afortunadas", que forman parte de un estilo "que no comparte" el Govern y que "se alejan del talante del Papa".

El lehendakari Iñigo Urkullu se valió de las redes sociales para mostrar su rechazo a las palabras de Varela considerando que sus declaraciones "desdeñan la democracia basada en la voluntad de las personas y los Pueblos".