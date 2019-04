Page a Iglesias, sobre su sueldo: "¿Va a cobrar lo mismo un diputado que trabaja unas horas que un presidente?"

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha contestado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, preguntándole si ve bien que cobre lo mismo "un presidente que un diputado que trabaja unas horas".

Así ha reaccionado García-Page en una entrevista en Onda Cero, después de que Iglesias manifestara que "no estaría mal" que García-Page, se bajase el sueldo como el secretario regional de Podemos, José García Molina, hasta los tres salarios mínimos, como todos los cargos electos de la formación.

"¿Quién tiene cobrar menos en la Administración, el responsable de todo?", ha cuestionado García-Page, planteando que Podemos debería decir si está de acuerdo con que los diputados sigan sin cobrar.

El líder del PSOE en la región ha señalado que no va entrar en un debate con "ribetes demagógicos" sobre su sueldo porque quienes conocen su trayectoria saben que no está en política "por dinero". "No me gusta ese debate, si quiere que hablemos lo hacemos con seriedad y sentido común".

"Puedo defender permanentemente mi sueldo y ganármelo, el problema nunca va a ser ese. Llevo mucho años en esto como para dejarme llevar por elementos que no sean de sentido común", ha asegurado.

Con demagogia vamos por mal camino

Así, ha planteado que quiere ver cuál es "el concepto de lo que se entiende por política" por parte de Podemos y se ha preguntado "porqué alguien fija el listón en lo que cobra --Iglesias-- en una universidad". "Sobre las retribuciones en política y sobre la capacidad de competir de los mejores hay mucho que discutir, pero si se hace con demagogia vamos por mal camino", ha sentenciado.

García-Page ha recordado como "Cospedal quitó el sueldo a los diputados de Castilla-La Mancha --cuando fue el PP el que estableció un sueldo--" y "todo el mundo lo aplaudió, porque todo el mundo quiere que un político cobre el Salario Mínimo Interprofesional".

Le importan otras cosas

Por todo ello, García-Page ha expresado que en "términos personales" no le importa "demasiado" su sueldo, ya que da más importancia "a las cosas de fondo" como la sanidad, educación o el empleo. "Eso no se arregla con el sueldo del presidente", ha aseverado.

"Hay cuestiones que afectan a la sociedad y hay otras que solo afectan a uno en lo personal. Me importa los parámetros sociales en los que nos vamos a mover, el margen presupuestario, el de recuperación económica. Lo demás lo dicen las leyes y el sentido común", ha afirmado.

Desahucios

Preguntado si aceptaría que Podemos le pida que saque las cuentas corrientes de la administración autonómica de aquellos bancos que realicen desahucios, García-Page ha manifestado que considera "inmoral" que los ciudadanos hayan tenido que vivir esta realidad pero como dirigente público "no puede restringir la capacidad de negocio de una entidad financiera".

"No puedo como dirigente público restringir la capacidad de negocio y comercial de una entidad financiera que no lo diga la ley", ha manifestado García-Page.

Preguntado también sobre si es partidario de dejar de pagar la deuda, tras admitir que este extremo es "imposible", sí que ha abogado por renegociar las condiciones "del cinturón impuesto por los países del norte de Europa", liderados por Alemania, y que a España ha castigado por encima de la media.

"Hay que intentar suavizarla, pero cumpliendo la ley", ha insistido García-Page, que ha defendido que en el marco europeo España "tiene que pelear por tener más fuerza política".