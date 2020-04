Pablo Casado, sobre la crisis del coronavirus: "Me duele España"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha comparecido en el Congreso de los Diputados tras la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde ha pedido la prórroga del estado de alarma por el coronavirus hasta el 9 de mayo.

Casado ha comenzado su comparecencia pidiendo al hemiciclo un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.

Casado ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria del coronavirus y ha señalado que "esto no es una guerra, es una catástrofe y hecatombe económica. Aunque se abusa de esa comparación pero esta vez nadie va a ganar. Ya hemos perdido demasiado". A lo que ha matizado que "en España ha muerto por coronavirus qué soldados en el desembarco de Normandía. No son estadísticas, son vidas y familias rotas".

A todo esto ha reprochado a Sánchez que en una hora "no le he escuchado hablar del número de víctimas. Eso no es casual ni moral. Así no se puede seguir". A lo que ha criticado al Gobierno de no saber la cifra de muertos, "34 días después de asumir el mando único, han reconocido que no saben cuántos españoles se han muerto. Tanto interés han puesto en los últimos años de hablar de otros muertos que ahora no somos capaces de contar estos", critica Casado.

También ha criticado la falta de material sanitario y de tests diciendo que sí "¿no es solo con eso con lo que se puede volver a la normalidad?"

Sobre las palabras del presidente de que han pecado de prudencia por la salida de menores durante el confinamiento, Casado le ha dicho que en realidad "peca de incompetencia".