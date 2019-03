Pablo Casado: "Mas es un irresponsable, se cree el mesías y lo que hace es dividir a su sociedad"

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha afirmado que el presidente catalán, Artur Mas, es "un irresponsable, que se cree el mesías y lo único que hace es dividir a su sociedad".

Casado, junto con la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha clausurado la escuela de verano de Nuevas Generaciones del PP, en la que ha asegurado que su partido es el único que defiende lo mismo en todas las regiones y municipios Se ha referido en su intervención a Mas, al que ha recordado que "España es una nación libre y absolutamente indivisible", con unos ciudadanos que tienen los mismos derechos y obligaciones.

Casado ha insistido en que cualquier cosa que ocurra en España tendrá que ser decidido entre todos y ha recomendado a Mas que "abandone toda esperanza" porque "no va a haber ningún proceso de secesión, ni ahora ni nunca". Tras hacer un paralelismo con Grecia, ha subrayado que una hipotética secesión de cualquier territorio español acabaría en "un estado fallido", fuera de la financiación internacional y de las instituciones europeas.

Cifuentes: "El PP no busca el voto del miedo, si no el de la ilusión"

Cristina Cifuentes asegura que el Partido Popular tiene que ofrecer a los españoles un "cambio e ilusión", nunca el "miedo" como llevan a cabo otros partidos. "El PP no busca el voto del miedo, si no el de la ilusión", ha comentado la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Clausura del Campus de Verano de Nuevas Generaciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que frente a los partidos que "juegan" al "miedo, la ruptura o la discordia", el PP tiene que ofrecer a los españoles innovación, cambio, ilusión y claridad, "sin ingenuidad", apostando por fortalecer la "fibra cívica" de España.

"No hay que buscar el voto del miedo", ha afirmado en la clausura del Campus de Verano de Nuevas Generaciones de Madrid, que se celebra en El Escorial desde el viernes, y donde ha advertido al PP de que no puede presentarse apelando únicamente a la seguridad porque los ciudadanos no les van a "querer" si sólo se presentan como un partido de "buenos gestores".

Y es que frente a los "discursos de ruptura", al "enfrentamiento" y a las "demagogias interesadas" de otros partidos políticos, el PP ha de presentarse como el partido "del cambio, de la renovación", la "savia nueva que necesita España" para seguir avanzando, ha aseverado. Para ello ha recordado a los jóvenes de Nuevas Generaciones que su "misión" es "dar la voz de alarma" si ven que el PP "no evoluciona al mismo ritmo que la sociedad española" y "se queda un poco por detrás".