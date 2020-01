Pablo Casado, en su encuentro con Juan Guaidó: "Podemos le está exigiendo a Sánchez que no reciba a Guaidó"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha reunido con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la Casa de América de Madrid. El líder venezolano ha acudido a la reunión acompañado por los opositores Lilian Tintori y Antonio Ledezma, que previamente le recibieron en el aeropuerto.

Tras el breve encuentro, Casado ha exigido a Pedro Sánchez que comparezca en el Congreso y en la sede parlamentaria europea para explicar qué ocurrió en el aeropuerto de Barajas, además de pedir el "cese inmediato" del ministro José Luis Ábalos.

Casado ha criticado que Sánchez "no ha dado ninguna explicación por lo sucedido" y ha anunciado que lanzara una iniciativa para que investigue en el Parlamento nacional, ya que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, es "una persona que no puede entrar en el territorio europeo por haber cometido crímenes contra sus propios compatriotas".

"Hemos conocido la sexta mentira y aún no sabemos qué pasó". "Primero era que no sabía que estaba la vicepresidenta, segundo que fue a recibir a un amigo, tercero que fue a notificar que no podía desembarcar y luego que venía a evitar un incidente diplomático. Mentiras y más mentiras", ha señalado Casado.

El presidente popular ha asegurado que "Podemos le está exigiendo a Sánchez que no reciba a Guaidó" y le ha reprochado que "no esté a la altura de países como Alemania, Estados Unidos o todo el grupo de Lima que lideran el esfuerzo para que la dictadura de Maduro deje de cometer crímenes de lesa humanidad y Guaidó pueda presentarse a unas elecciones libres".

El líder del PP ha señalado que se está investigando si 25 millones que "recibió el embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y que coincidieron con la venta de corbetas a la marina venezolana por parte del Ministerio de Defensa de España", son comisiones por venta de armamento.