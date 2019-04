López: "Rajoy ha confundido la formación de un Gobierno con una partida de mus"

El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ha dicho, respecto a la dimisión de Esperanza Aguirre este domingo, que le pilló la noticia por sorpresa y cree que señala directamente a Mariano Rajoy. "Aguirre dimitía por la Púnica y otros casos, y Rajoy tiene Gürtel y otros casos, por lo tanto, señala directamente a Rajoy", ha apuntado López.

En opinión de López, "Mariano Rajoy ha confundido la formación de un Gobierno con una partida de mus, esto no va de pasar turno y luego volver", señala y añade que "los libros de historia contarán cómo alguien hizo un arte de no hacer nada".

Explica que "en el PP siguen al frente los mismos que los últimos 30 años y necesita una regeneración" porque "la corrupción es un modus operandi en el PP y es bueno que pase a la oposición para que se regenere".

En una entrevista en Espejo Público, López ha explicado que de momento han puesto sobre la mesa un documento donde hablan del 'para qué', es decir, de lo que quieren hacer en España, y apunta que ya algunos han variado su posición, como Podemos, quienes dijeron que no hablarían de propuestas "y hoy parece que van a presentar un documento".

En su opinión, no se puede hacer una reforma constitucional sin el PP, porque "sería un desastre que la Constitución de este país no contara con el PP" y asegura que, "no hace falta gobernar juntos para hacer grandes acuerdos de Estado".

Por otro lado, López asegura que "el PP está muerto de miedo con Barberá de que no se convierta en 'Rita la cantaora'".