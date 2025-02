Oriol Junqueras: "No ha habido ninguna aproximación a los presupuestos, sino un cumplimiento parcial de los acuerdos de investidura"

Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, ha estado en el programa Espejo Público, donde ha abordado junto a Susanna Griso diferentes asuntos, como la quita de la deuda, o los presupuestos. Sobre este último aspecto se ha mostrado tajante: "¿Apoyarán alguno de los presupuestos?", preguntaba la presentadora, ante lo que Junqueras respondía: "Ninguno". "No ha habido ninguna aproximación a los presupuestos, lo que ha habido es un cumplimiento parcial de los acuerdos de investidura.

Se reafirmaba explicando que "no votaremos unos presupuestos porque estamos convencidos de que unos presupuestos serán buenos en la medida en que incorporen muchos de los ingresos que deben derivarse del cumplimiento de algunos de estos acuerdos". "Hay una medida que se llama ampliación de crédito que sirve para el caso de una prórroga poder destinar más recursos a una cuestión importante. En el gasto en Defensa concretamente no, pero en políticas públicas, sociales, educación…", explicaba.

Condonación de la deuda

"Estoy convencido de que es un buen acuerdo"

Acerca de la condonación de la deuda, Junqueras explica que no pactaron con Salvador Illa, sino que "hablamos de muchas cosas con Illa y no pactamos, sencillamente explicó el acuerdo al que hemos llegado y estoy convencido de que es un buen acuerdo". Preguntado sobre si Moncloa le permitió hacer el anuncio, señala que "no hace falta que Moncloa nos permita hacer nada, no hay una cuestión de permiso, hay sencillamente una voluntad de explicar, de explicar con la máxima transparencia el contenido de este acuerdo".

Sobre las críticas de mala gestión, remarca que "si mala gestión significa un crecimiento del PIB importante, no sé lo que será la buena gestión. Ojalá todos nos pudieran presentar unos resultados tan buenos como estos".

Condenado por malversación

En cuanto a las publicaciones de algunos medios, que señalan que a Junqueras se le condenó por malversación, él explica que "es muy meritorio que condenen a alguien por malversación, cuando no ha malversado nada. Insisto, no es mi opinión, es la del ministro de Hacienda de aquella época, y expresada por el propio TS".

"El sistema de financiación no funciona"

Oriol Junqueras ha destacado que "el sistema de financiación no funciona y está caducado desde hace 12 años. Y quien tiene la obligación de actualizarlo, durante muchos años, es el partido político que ahora se quejaba a través de su programa (PP). Y por tanto, el PP tendría que hacer mejor su trabajo, y el PSOE también".

"No puede ser que El modelo de financiación, lo que comporte, es que los ciudadanos reciban una cantidad de recursos claramente diferente. Y los que viven en Cataluña reciben muchísimo menos. Y esto determina que los servicios públicos estén infrafinanciados".

El FLA

Sobre el FLA, Junqueras señala que "es un acuerdo por el cual el Gobierno español cobra intereses de aquello que ya era nuestro. Y en aquel periodo, quien fue intervenido por Europa, fue el Gobierno español, el Gobierno del PP. Quien se apropiaba de todo el margen de déficit que Europa permitía era el Gobierno central. Cuando alguien se queda aquello que no es suyo y priva de estos recursos a la mayoría de la población… el Gobierno del PP no lo hacía bien e impuso este modelo porque era incapaz de gestionar sus recursos".

