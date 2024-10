La nueva Ejecutiva de Junts con la que Puigdemont pretende volver a la presidencia del partido

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y candidato a la presidencia de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha presentado una nueva Ejecutiva que refleja su visión para el partido. Este sábado, durante una rueda de prensa, se ha hecho pública la lista que los militantes votarán mañana, de 08:00 a 13:00 horas. Los resultados se darán a conocer a las 13:30 horas. La lista carece de competidores, lo que sugiere una consolidación del liderazgo de Puigdemont.

Miriam Nogueras, Mònica Sales y Antoni Castellà son algunos de los nombres que ascienden en la lista y Jordi Turull repite como candidato a la secretaría general. Sin embargo, entre los perjudicados se encuentra Laura Borràs, que no solo pierde su puesto de liderazgo al frente del partido, sino que también a algunas de sus personas más afines como Aurora Madaula, David Torrents, Francesc De Dalmases, lo que marca un cambio en las lealtades dentro del partido.

Por otro lado, de los 31 nombres que componen la lista, 16 son nuevos y pertenecen al colectivo Acció per la República entre los que destacan Assumpta Cros, Oriol Izquierdo o Ennatu Domingo. Una renovación de caras que no quitan el peso del 'puigdemontismo' que continúa calando entre los independentistas. "Analizando con perspectiva, todos salimos mejor de lo que entramos", ha explicado un miembro de la cúpula a la agencia 'EFE'.

La aprobación del informe de gestión es un paso previo crucial. Turull defendió el texto que propone la elección de la Ejecutiva por listas bloqueadas y elimina el requisito de seis meses de militancia para acceder a la dirección. Este enfoque fue bien recibido por las bases, ya que el 86,6% de los votantes apoyó la ponencia, mientras que solo un 5,2% se opuso.

Turull destacó la diversidad de la lista, afirmando que representa "todas las sensibilidades y todos los territorios". En su opinión, la cohesión del partido es esencial para avanzar en los desafíos actuales.

Propuestas fiscales y la independencia

Además de la reestructuración interna, JxCat también abordó temas de política fiscal. En una enmienda a su ponencia sectorial, el partido aboga por "una reducción justa" de impuestos, como el de sucesiones y patrimonio.

En el ámbito político se incluyen menciones a la unilateralidad. Esto también supone un cambio significativo en la estrategia del partido, ya que se reconocería que si las negociaciones para un referéndum no son fructíferas, no renunciarán a la plena independencia. "Si la vía de la negociación no da frutos, no renunciaremos a la plena independencia si esta es la voluntad de los catalanes", afirmó Turull, subrayando que un referéndum acordado sigue siendo la primera opción.

La ejecutiva de Puigdemont

VICEPRESIDENCIA: Jordi Rius (portavoz nacional de Junts), Miriam Nogueras (portavoz del partido en el Congreso de los Diputados), Antoni Castellà (líder de Demócratas) y Mònica Sales .

(portavoz nacional de Junts), (portavoz del partido en el Congreso de los Diputados), (líder de Demócratas) y . SECRETARIOS: Teresa Pallarès (secretaria de Finanzas) y Judith Toronjo (secretaria de Organización).

(secretaria de Finanzas) y (secretaria de Organización). VOCALES: Jeannine Abella, Victòria Alsina, Joan Canadell, Juame Casañas, Violant Cervera, Assumpta Cros, Josep Maria Cruset, Ennatu Domingo, Anna Erra, Jordi Fàbrega, Glòria Freixa, Gemma Geis, Juame Giró, Oriol Izquierdo, Anna Navarro, David Saldoni, Aleix Sarri, Isidre Sierra, Francesc Ten, Ariadna Urroz, Teresa Vallverdú, Salvador Vergés y Xavier Vinyals.

Laura Borràs pasará de ser presidenta de Junts a liderar la fundación de Demócratas, FunDem.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com