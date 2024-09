La Justicia europea rechaza el recurso de Puigdemont y Comín contra la decisión del Parlamento Europeo de dejarles sin escaño en 2019

El Tribunal de Justicia la Unión Europea ha rechazado el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y el exconseller, Toni Comín contra la decisión del Parlamento Europeo de dejarles sin escaño en 2019.

Ambos huyeron a Bélgica tras la fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017 y sobre ellos pesaban sendas órdenes nacionales de busca y captura. Posteriormente, se presentaron a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron en España el 26 de mayo de 2019 y resultaron electos.

No obstante, no se les reconoció la condición de eurodiputados al no estar incluidos en la lista de candidatos electos de la Junta Electoral Central, ya que no habían jurado o prometido la Constitución en Madrid. De ello les informó por escrito de 27 de junio de 2029 el por entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

En aquel momento, Puigdemont y Comín presentaron un recurso de anulación de la decisión de Tajani ante el Tribunal General de Justicia de la UE. Sin embargo, los dos políticos huidos ocuparon sus respectivos escaños como eurodiputados en enero de 2020, con el consentimiento del sustituto de Tajani como presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

Esa decisión se produjo a raíz de otra sentencia del TJUE que, en diciembre de 2019, dictó que el líder de ERC, Oriol Junqueras, debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas de mayo de ese año y gozar desde ese momento de inmunidad para poder asistir a la sesión constitutiva de la Eurocámara.

Ahora, 4 años después, aquel recurso inicial de Comín y Puigdemont contra Tajani se ha resuelto. Según la sentencia: "El presidente del Parlamento Europeo no podía apartarse de la lista de diputados electos que las autoridades españolas le habían notificado oficialmente".

El tribunal añade además que, por tanto, Tajani "se limitó a hacer lo que estaba obligado a hacer: tomar nota de la lista de diputados electos notificada por las autoridades españolas, que constituía para él una situación preexistente derivada de decisiones que se habían adoptado en el plano nacional".

¿Y cómo repercute esto a la situación actual? Para Carles Puigdemont no tendrá consecuencias, pero Toni Comín sí había resultado elegido de nuevo eurodiputado este 9 de junio por las listas de Junts.

