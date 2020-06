Nueva Canarias ve un "escenario favorable" para volver a concurrir en coalición con el PSOE

El diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo ha opinado que el "escenario es favorable" para que su partido vuelva a concurrir en coalición con el PSOE a las elecciones generales, si el Rey las convoca tras la ronda de consultas que ha empezado este lunes con él.

Quevedo, no obstante, ha recordado que son las direcciones de ambos partidos las que "se deben sentar" para llegar a ese acuerdo y ha asegurado que todavía no han hablado "ni un minuto" de eso, ya que están convencidos de que hay que "intentar hasta el último minuto" que no se repitan los comicios.

En rueda de prensa en el Congreso tras su audiencia con el Rey, el parlamentario canario ha explicado que su "opinión personal" es que los resultados de la coalición con el PSOE son "favorables" y que han demostrado antes y después de la cita electoral que "es posible entenderse" y a la vez "mantener la singularidad de cada cual", con un "compromiso alto del programa sin que chirriase nada".

También ha resaltado que el pacto con los socialistas ha supuesto un "programa electoral como nunca en la historia de Canarias asumido por un partido estatal".