Novedades en el menú escolar: una nueva ley obliga a ofrecer menos fritos y más fruta, verdura y pescado

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto para garantizar comedores escolares más saludables y sostenibles en toda España. La medida, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha contado con la participación de cuatro ministerios más: Educación, Agricultura, Sanidad y Juventud e Infancia.

Esta nueva ley afectará a todos los centros educativos no universitarios, tanto públicos como concertados y privados, que impartan desde el segundo ciclo de Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional de grado Básico y Medio.

Uno de los pilares de esta ley es la obligación de servir fruta y verdura fresca a diario en los comedores escolares. Además, los menús deberán incluir entre una y tres raciones de pescado por semana, así como legumbres y cereales al menos una vez por semana.

Adiós a los fritos, la bollería industrial y las bebidas energéticas

La norma también prohíbe expresamente la bollería industrial y las bebidas energéticas, tanto en los menús como en las máquinas expendedoras instaladas en los centros escolares. En cuanto a los alimentos menos saludables, como los fritos o platos precocinados (por ejemplo, pizzas, empanadillas o croquetas), se limitarán a una sola ración al mes.

Más alimentos de temporada y ecológicos

Además, el decreto establece que al menos el 45 % de las frutas y hortalizas que se sirvan deben ser de temporada, y se exigirá que dos platos al mes -o un 5 % del gasto total en alimentos- procedan de la producción ecológica.

El objetivo de esta ley es promover una alimentación más saludable, sostenible y equilibrada entre los más jóvenes, contribuyendo al bienestar físico y también al cuidado del medioambiente.

Un problema que ya señalaban estudios previos

La aprobación de esta ley llega tras la publicación de un estudio elaborado por la empresa FITstore.es, que analizó más de 300 menús escolares enviados por familias de toda España. Las conclusiones del informe reflejan grandes carencias nutricionales en muchos centros.

Por ejemplo, el 21,4% de los colegios analizados no ofrece las tres raciones semanales de verduras recomendadas por la OMS. Además, un 10,1% no incluye al menos cuatro raciones de fruta a la semana, y en muchos menús siguen apareciendo refrescos y zumos con azúcares añadidos como opción de bebida.

También se detectaron diferencias notables entre los datos reales de los menús y lo que recogen algunos informes oficiales: "algunos informes oficiales, como el de AESAN, no reflejan con precisión la realidad de los comedores escolares y es fundamental que estos trabajos sobre la alimentación infantil sean transparentes y basados en datos reales, no en promedios o estimaciones que no reflejan lo que realmente ocurre en los colegios", afirmaba Luis Cañada, fundador de FITstore.

Avance en la lucha contra la obesidad infantil

Desde el Ministerio de Consumo se ha decidido esta medida como un paso adelante en la lucha contra la obesidad infantil, una problemática que afecta a más del 40% de los niños en España, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La prohibición de bollería industrial, bebidas energéticas y refrescos azucarados responde a las recomendaciones internacionales para reducir el consumo de azúcar en la infancia y prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión o los trastornos metabólicos.

