Noticias de hoy, jueves 18 de julio de 2024

El anuncio del positivo en Covid-19 de Joe Biden en plena campaña, la última hora del caso Begoña Gómez y el cruce de acusaciones entre Pedro Sánchez y Feijóo, entre las noticias más destacadas de este jueves, 18 de julio de 2024.

Biden, positivo en covid

El presidente de EEUU y candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, tiene que suspender un acto de campaña y aislarse en su casa de Delaware. Acaba de dar positivo en Covid-19. Así lo ha confirmado la Casa Blanca. El debate sobre su candidatura, más vivo que nunca. Visiblemente agotado, ya ha regresado a su casa del estado del noreste del país. En las imágenes podemos ver cómo el presidente de EEUU intentaba mostrarse fuerte, pero le ha costado incluso bajar las escalerillas del avión.

Última hora sobre Begoña Gómez

El día arranca pendientes de Begoña Gómez. Su defensa no quiere que se repita la imagen de ella en el juzgado. Ha vuelto a pedir al juez Peinado que mañana no sea grabada en vídeo, que solo se recoja "su voz" después de que se filtrara su primera declaración. Además, la decana de los juzgados de Plaza de Castilla tomará "las medidas necesarias" para evitar el acceso a personas no autorizadas. Todo esto después de conocerse un informe de la Universidad Complutense en el que pide al juez que se investigue si la esposa del presidente del Gobierno pudo incurrir en un delito de "apropiación indebida".

Regeneración democrática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados su plan de regeneración democrática, enfocado en combatir lo que él denomina "maquinaria del fango". En un discurso cargado de acusaciones y propuestas legislativas, Sánchez ha subrayado la necesidad de modificar la ley de publicidad institucional y la ley orgánica sobre el derecho al honor y a la rectificación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com