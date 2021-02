Noticias de España hoy, domingo 7 de febrero de 2021

La vacuna de AstraZeneca es menos efectiva contra la variante sudafricana del coronavirus, según un estudio

La vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford pierde eficacia contra la variante sudafricana. Así lo ha anunciado el Financial Times, que ha tenido acceso a un estudio.

Lanzan piedras a Santiago Abascal en un acto de Vox en Girona de cara a las elecciones catalanas

Santiago Abascal, líder de Vox, ha sido recibido en Salt, Girona, con un lanzamiento de diferentes objetos en la calle mientras pronunciaba un discurso en un acto de Vox por las elecciones catalanas.

La Generalitat se plantea no publicar los resultados de las elecciones catalanas si "muchas personas" no pueden votar el 14 de febrero

El director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, plantea "suspender" la publicación de los resultados de las elecciones catalanas la misma noche del 14 de febrero.

El motivo es si muchas personas no consiguen poder votar porque no se hubieran constituido sus mesas electorales. Justifica la medida para aquellas mesas en las que se tuviera que votar después del 14 de febrero. De esta forma no se podría efectuar un voto "táctico" porque no sabrían el resultado de la mayoría de la población.