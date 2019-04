Mariano Rajoy, sobre Cataluña: "No va a haber ningún referéndum saltándose la legalidad"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido a las relaciones entre España y el nuevo presidente de Estados Unidos en una entrevista concedida a la agencia internacional 'France Press'.

Rajoy insiste en que en esta nueva etapa prefiere la diplomacia "tranquila y discreta". Además pide a la Unión Europea que se movilice contra los populismos.

Sobre Cataluña, el presidente del Gobierno asegura que impedirá la celebración de un referéndum.

Rajoy declara a la agencia francesa que "no va a haber referéndum saltándose la legalidad" y señala que "no puede estar el gobierno de un territorio tan importante como Cataluña, con siete millones de habitantes y el 18,19% del PIB en manos de una fuerza radical y extremista como la CUP".

Dice que "hay mucho populista, extremista, radical, que le echa toda la culpa de sus males, imaginarios o reales, a Europa, cuando "la Unión Europea ha sido una operación política fantástica".

Sobre su conversación con el presidente de Estados Unidos, el presidente del gobierno explica que "no he hablado con el señor Trump del muro, he hablado de temas que me concernían a mi directamente".